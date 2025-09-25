Bufera su Forza Italia Bari: post sessista contro Boldrini, D’Attis prende le distanze

Bufera politica dopo il post sessista contro Laura Boldrini

Ha suscitato indignazione e condanna trasversale il post pubblicato da Alfredo Giovine, vice segretario cittadino di Forza Italia a Bari, in cui ha definito la proposta di legge sul consenso sessuale promossa da Laura Boldrini come un “pussy pass”, accompagnando il tutto con commenti volgari e sessualmente allusivi. Le parole, ritenute offensive e sessiste, hanno scatenato una reazione immediata da parte di esponenti politici e dell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla cultura del rispetto e sul ruolo dei partiti nel contrastare ogni forma di violenza verbale e discriminazione di genere. In questo clima di forte tensione, arriva la presa di posizione ufficiale del segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis:

“Prendo nettamente le distanze dal post del vice segretario cittadino di Bari di Forza Italia: le sue parole non rappresentano la linea e i valori del nostro partito. Il partito nelle prossime ore assumerà le sue determinazioni per prendere le distanze da toni e contenuti che nulla hanno a che fare con Forza Italia”.

Con questa dichiarazione, D’Attis ha voluto chiarire pubblicamente che il partito non intende tollerare derive comunicative che ledano la dignità delle persone e che si discostino dai principi liberali e democratici che ne costituiscono l’identità.