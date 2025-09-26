Sport

Dinamo Brindisi pronta all’esordio: al PalaZumbo arriva la Viola Reggio Calabria

venerdì 26 settembre 2025

Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi inaugura la nuova stagione di Serie B Interregionale con una sfida di grande prestigio contro la Viola Reggio Calabria, in programma alle ore 18.00 sul parquet del PalaZumbo.

Per i biancoazzurri guidati da coach Cristofaro si tratta della terza partecipazione consecutiva al campionato, che quest’anno si presenta con una formula rinnovata e un Girone F composto da squadre calabresi e siciliane, promettendo trasferte impegnative ma anche confronti stimolanti con realtà storiche del basket meridionale.

 L’esordio contro la Viola rappresenta subito un test di alto livello: la formazione reggina, tra le favorite per la promozione, ha allestito un organico profondo e competitivo, confermando elementi di spessore come Ani, Fernandez e Paulinus, e aggiungendo giocatori esperti come Maresca, Marini e Vanni Laquintana, oltre a innesti di qualità come Agbortabi, Clark, Zampa e il brindisino Fiusco. Un mix di talento e solidità che riflette le ambizioni di una società decisa a puntare in alto. La Dinamo, dal canto suo, si presenta con entusiasmo e determinazione, pronta a tradurre sul campo il lavoro svolto in fase di preparazione e a valorizzare la forza del gruppo.

 Fondamentale sarà anche il sostegno del pubblico: il PalaZumbo è chiamato a trasformarsi in un vero e proprio fortino, capace di infondere energia ai giocatori e di spingerli oltre ogni ostacolo. La società invita tutta la città a partecipare e a sostenere la squadra in questo debutto stagionale che si preannuncia carico di emozioni e aspettative.

 

