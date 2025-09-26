A Mesagne il Barocco Festival celebra l’organo tra Siviglia e Napoli

Sabato 27 settembre alle ore 20.30, la Chiesa Matrice di Mesagne ospiterà un appuntamento di grande fascino nell’ambito del “Barocco Festival Leonardo Leo”, giunto alla sua ventottesima edizione. Protagonista del concerto intitolato “Da Sevilla a Napule.

Tientos, toccate, canzoni e danze nei secoli XVII e XVIII” sarà l’organista spagnola Susana Garcia Lastra, interprete di fama internazionale e profonda conoscitrice del repertorio antico. Il Festival, organizzato dalla città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, in collaborazione con la città di Mesagne, propone un viaggio musicale che attraversa il Mediterraneo e risale verso l’Europa, esplorando le connessioni storiche e stilistiche tra la Spagna e la Napoli vicereale.

Il programma si apre con Francisco Correa de Arauxo, figura centrale della musica tastieristica del Seicento, che con la sua Facultad orgánica del 1626 ha segnato una svolta nella scrittura organistica, introducendo dissonanze ardite, ritmi audaci e libertà tematiche inedite. Attorno a lui si sviluppa una scuola spagnola dell’organo ricca di innovazioni, con registri spezzati, trombe orizzontali e scatole d’eco che conferiscono allo strumento una teatralità nuova.

Tra gli autori in programma figurano Pablo Bruna, detto El Ciego de Daroca, e Juan Cabanilles, considerato il “Bach spagnolo”, entrambi capaci di imprimere al contrappunto una forza monumentale. Le raccolte di Antonio Martín y Coll arricchiscono il repertorio con danze popolari, villanos e chaconas, testimoniando la vivacità del dialogo tra musica colta e tradizione. Il viaggio musicale prosegue a Napoli, capitale culturale del Settecento, dove la famiglia Scarlatti ha lasciato un’impronta indelebile: Alessandro, maestro della cantata e della musica sacra, e Domenico, innovatore della scrittura tastieristica, anticipatore dello stile galante e influenzato dai soggiorni alla corte di Madrid.

Il concerto di Susana Garcia Lastra rappresenta un’occasione unica per ascoltare un’autentica lezione di storia della musica, capace di far dialogare due mondi uniti dal Mediterraneo. L’ingresso è regolato dalla formula del “biglietto rovesciato”, con pagamento a fine evento.

Per informazioni è possibile contattare il numero 347 0604118.