Eventi

A Mesagne il Barocco Festival celebra l’organo tra Siviglia e Napoli

venerdì 26 settembre 2025

Sabato 27 settembre alle ore 20.30, la Chiesa Matrice di Mesagne ospiterà un appuntamento di grande fascino nell’ambito del “Barocco Festival Leonardo Leo”, giunto alla sua ventottesima edizione. Protagonista del concerto intitolato “Da Sevilla a Napule.

 Tientos, toccate, canzoni e danze nei secoli XVII e XVIII” sarà l’organista spagnola Susana Garcia Lastra, interprete di fama internazionale e profonda conoscitrice del repertorio antico. Il Festival, organizzato dalla città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, in collaborazione con la città di Mesagne, propone un viaggio musicale che attraversa il Mediterraneo e risale verso l’Europa, esplorando le connessioni storiche e stilistiche tra la Spagna e la Napoli vicereale.

Il programma si apre con Francisco Correa de Arauxo, figura centrale della musica tastieristica del Seicento, che con la sua Facultad orgánica del 1626 ha segnato una svolta nella scrittura organistica, introducendo dissonanze ardite, ritmi audaci e libertà tematiche inedite. Attorno a lui si sviluppa una scuola spagnola dell’organo ricca di innovazioni, con registri spezzati, trombe orizzontali e scatole d’eco che conferiscono allo strumento una teatralità nuova.

 Tra gli autori in programma figurano Pablo Bruna, detto El Ciego de Daroca, e Juan Cabanilles, considerato il “Bach spagnolo”, entrambi capaci di imprimere al contrappunto una forza monumentale. Le raccolte di Antonio Martín y Coll arricchiscono il repertorio con danze popolari, villanos e chaconas, testimoniando la vivacità del dialogo tra musica colta e tradizione. Il viaggio musicale prosegue a Napoli, capitale culturale del Settecento, dove la famiglia Scarlatti ha lasciato un’impronta indelebile: Alessandro, maestro della cantata e della musica sacra, e Domenico, innovatore della scrittura tastieristica, anticipatore dello stile galante e influenzato dai soggiorni alla corte di Madrid.

 Il concerto di Susana Garcia Lastra rappresenta un’occasione unica per ascoltare un’autentica lezione di storia della musica, capace di far dialogare due mondi uniti dal Mediterraneo. L’ingresso è regolato dalla formula del “biglietto rovesciato”, con pagamento a fine evento.

Per informazioni è possibile contattare il numero 347 0604118.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Aido, Giornata Nazionale del Si: il Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi incontra i cittadini in Piazza della Vittoria
26/09/2025
Anche a Brindisi, il Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” celebrerà la Giornata nazionale del Sì 2025 alla donazione ...
BrindisiSera
Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano
26/09/2025
Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica Faldetta – si celebrano le ...
BrindisiSera
Blitz dei NAS: sequestrati oltre 1.200 kg di conserve vegetali a rischio botulino nel Brindisino
26/09/2025
Oltre 1.200 chilogrammi di conserve vegetali sott’olio sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ...
BrindisiSera
Dinamo Brindisi pronta all’esordio: al PalaZumbo arriva la Viola Reggio Calabria
26/09/2025
Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi inaugura la nuova stagione di Serie B Interregionale con una sfida di grande prestigio contro la Viola ...
BrindisiSera
Noto avvocato di San Vito dei Normanni arrestato a Palermo: tentava di introdurre un cellulare in carcere
26/09/2025
Il penalista sorpreso dalla polizia penitenziaria al Pagliarelli. Il telefono era destinato al boss Lamendola, in attesa della conferma della ...
ErchieSera
Francavilla Fontana, controlli ad “alto impatto”: due arresti, tre denunce e un locale chiuso per gravi irregolarità
25/09/2025
FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Blitz dei Carabinieri nelle zone della movida e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile: due persone ...
cultura
Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano
Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce