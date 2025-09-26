Cultura

Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano

venerdì 26 settembre 2025

Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica Faldetta – si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa e coordinate in Italia dal Ministero della Cultura. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Architetture: l’arte di costruire”.

 

L’Associazione Le Colonne aderisce al programma organizzato dal Comune di Brindisi ospitando l’architetto Beniamino Attoma Pepe, vicepresidente FAI Puglia, per un incontro dedicato al ruolo delle architetture urbane come parte viva e dinamica del paesaggio.

 

Spazi, edifici, monumenti e stratificazioni storiche non sono soltanto luoghi di vita quotidiana, ma testimonianze tangibili di identità collettive e memorie condivise. Brindisi, con il suo patrimonio storico, diventa scenario e protagonista di questa riflessione.

 

Al termine dell’incontro, si svolgerà una passeggiata patrimoniale tra le vie del centro storico, con arrivo a Palazzo Granafei Nervegna.

 

L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.

Altri articoli
BrindisiSera
Aido, Giornata Nazionale del Si: il Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi incontra i cittadini in Piazza della Vittoria
26/09/2025
Anche a Brindisi, il Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” celebrerà la Giornata nazionale del Sì 2025 alla donazione ...
Mesagne
A Mesagne il Barocco Festival celebra l’organo tra Siviglia e Napoli
26/09/2025
Sabato 27 settembre alle ore 20.30, la Chiesa Matrice di Mesagne ospiterà un appuntamento di grande fascino nell’ambito del ...
BrindisiSera
Blitz dei NAS: sequestrati oltre 1.200 kg di conserve vegetali a rischio botulino nel Brindisino
26/09/2025
Oltre 1.200 chilogrammi di conserve vegetali sott’olio sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ...
BrindisiSera
Dinamo Brindisi pronta all’esordio: al PalaZumbo arriva la Viola Reggio Calabria
26/09/2025
Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi inaugura la nuova stagione di Serie B Interregionale con una sfida di grande prestigio contro la Viola ...
BrindisiSera
Noto avvocato di San Vito dei Normanni arrestato a Palermo: tentava di introdurre un cellulare in carcere
26/09/2025
Il penalista sorpreso dalla polizia penitenziaria al Pagliarelli. Il telefono era destinato al boss Lamendola, in attesa della conferma della ...
ErchieSera
Francavilla Fontana, controlli ad “alto impatto”: due arresti, tre denunce e un locale chiuso per gravi irregolarità
25/09/2025
FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Blitz dei Carabinieri nelle zone della movida e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile: due persone ...
cultura
ASL Brindisi: al via il programma di sterilizzazione delle colonie feline
Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce