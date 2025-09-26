Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano

Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica Faldetta – si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa e coordinate in Italia dal Ministero della Cultura. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Architetture: l’arte di costruire”.

L’Associazione Le Colonne aderisce al programma organizzato dal Comune di Brindisi ospitando l’architetto Beniamino Attoma Pepe, vicepresidente FAI Puglia, per un incontro dedicato al ruolo delle architetture urbane come parte viva e dinamica del paesaggio.

Spazi, edifici, monumenti e stratificazioni storiche non sono soltanto luoghi di vita quotidiana, ma testimonianze tangibili di identità collettive e memorie condivise. Brindisi, con il suo patrimonio storico, diventa scenario e protagonista di questa riflessione.

Al termine dell’incontro, si svolgerà una passeggiata patrimoniale tra le vie del centro storico, con arrivo a Palazzo Granafei Nervegna.

L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.