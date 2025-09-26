Eventi

Aido, Giornata Nazionale del Si: il Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi incontra i cittadini in Piazza della Vittoria

venerdì 26 settembre 2025

Anche a Brindisi, il Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” celebrerà la Giornata nazionale del Sì 2025 alla donazione organi, tessuti e cellule e iniziative di autofinanziamento, in programma, come ogni anno nell’ultimo fine settimana di settembre, sabato 27 e domenica 28.

Nel particolare Sabato 27 settembre l’AIDO Brindisi sarà presente presso Piazza della Vittoria dalle ore 17,30, unitamente all’AVIS Comunale Brindisi con info-point durante la raccolta sangue, inoltre, le altre ulteriori iniziative locali potranno essere visualizzate nella pagine dedicata facebook AIDO Brindisi.

Su il territorio nazionale i volontari di AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di ogni tipo finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì alla donazione degli organi. Saranno numerosi gli appuntamenti previsti: info-point, convegni, spettacoli, eventi sportivi, mostre, momenti di preghiera e tanto altro ancora.

Le giornate di sensibilizzazione, gli incontri e le testimonianze per promuovere il valore del Sì, raccogliere nuove adesioni, aiutano ad accendere i riflettori su un tema che può cambiare la vita di migliaia di persone. Quest’anno lo faremo ancora una volta insieme, con il contributo di tutti volontari in un’opera creativa e capillare di sensibilizzazione ed informazione sulla cultura del dono.

Dopo Reggio Calabria nel 2022, Cagliari nel 2023 e Trieste nel 2024, gli eventi clou della manifestazione nazionale saranno in Lombardia, con un programma itinerante che toccherà Milano, Monza, Lecco, Morbegno e Bergamo, alla presenza della Presidente nazionale Flavia Petrin e componenti la Giunta.

  Nico LORUSSO

  Ilaria LENZITTI

                                         Ufficio Comunicazione A.I.D.O Brindisi

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG: Aido, brindisi
cultura
Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano
Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica ...

