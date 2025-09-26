FP CGIL Brindisi, dipendenti della RSAdi Ostuni: virtuosa scelta della ASL per internalizzazione mista con Sanitaservice

FP CGIL BRINDISI dipendenti della RSA di Ostuni , Virtuosa scelta della ASL Brindisi per internalizzazione mista con Sanitaservice

La scrivente O. S., a seguito della virtuosa internalizzazione in Asl Br Sanitaservice dei dipendenti della RSA di Ostuni avvenuta nella giornata, accoglie con favore la decisione della ASL di procedere all’internalizzazione della RSA di Ostuni, un passaggio importante che riconosce il valore del servizio pubblico e dei lavoratori che in questi anni hanno garantito assistenza e cura con dedizione. Superata la criticità rispetto ad alcuni lavoratori dal processo di stabilizzazioni adesso verranno assunti in Sanitaservice con servizi aggiuntivi.

L’internalizzazione è un’occasione per includere, e garantire continuità occupazionale per tutti garantendo un rapporto di lavoro stabile con la ASL BR e la Sanitaservice per tutti i lavoratori.

Il mondo del lavoro va unito e l’assistenza ai pazienti risponde ad una logica d’equipe L’attività di management dimostra di essere qualificata quando si attuano politiche gestionali riformiste che includono soprattutto il benessere collettivo.

Come FP CGIL, reputiamo questa una giusta internalizzazione che ha messo al centro di tutto il rispetto di lavoratrici e lavoratori e la continuità assistenziale.

In questi anni la Regione Puglia, attraverso l’Assessorato alla Salute e l’Assessorato al Bilancio, e la città di Brindisi hanno dato prova di poter mettere insieme tutti questi aspetti ed il Sindacato ha fatto il suo ruolo!

Ora come definito si lavori anche sul piano di Fabbisogno Asl Brindisi per potenziare ulteriormente il territorio, anche attraverso ulteriori internalizzazioni, cosa necessaria ad esempio per l’Hospice di Mesagne dove le cure palliative sono affidate al privato all’interno di un intero Piano dell’Ospedale pubblico di ASL.

Il segretario generale fp CGIL Brindisi

Luciano Quarta