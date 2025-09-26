Attualità

FP CGIL Brindisi, dipendenti della RSAdi Ostuni: virtuosa scelta della ASL per internalizzazione mista con Sanitaservice

venerdì 26 settembre 2025

FP CGIL BRINDISI dipendenti della RSA di Ostuni , Virtuosa scelta della ASL Brindisi per internalizzazione mista con Sanitaservice

La scrivente O. S., a seguito della virtuosa internalizzazione in Asl Br Sanitaservice dei dipendenti della RSA di Ostuni avvenuta nella giornata, accoglie con favore la decisione della ASL di procedere all’internalizzazione della RSA di Ostuni, un passaggio importante che riconosce il valore del servizio pubblico e dei lavoratori che in questi anni hanno garantito assistenza e cura con dedizione. Superata la criticità rispetto ad alcuni lavoratori dal processo di stabilizzazioni adesso verranno assunti in Sanitaservice con servizi aggiuntivi.

L’internalizzazione è un’occasione per includere, e garantire continuità occupazionale per tutti garantendo un rapporto di lavoro stabile con la ASL BR e la Sanitaservice per tutti i lavoratori.

Il mondo del lavoro va unito e l’assistenza ai pazienti risponde ad una logica d’equipe L’attività di management dimostra di essere qualificata quando si attuano politiche gestionali riformiste che includono soprattutto il benessere collettivo.

Come FP CGIL, reputiamo questa una giusta internalizzazione che ha messo al centro di tutto il rispetto di lavoratrici e lavoratori e la continuità assistenziale.

 In questi anni la Regione Puglia, attraverso l’Assessorato alla Salute e l’Assessorato al Bilancio, e la città di Brindisi hanno dato prova di poter mettere insieme tutti questi aspetti ed il Sindacato ha fatto il suo ruolo!

Ora come definito si lavori anche sul piano di Fabbisogno Asl Brindisi per potenziare ulteriormente il territorio, anche attraverso ulteriori internalizzazioni, cosa necessaria ad esempio per l’Hospice di Mesagne dove le cure palliative sono affidate al privato all’interno di un intero Piano dell’Ospedale pubblico di ASL.

 

Il segretario generale fp CGIL Brindisi 

 Luciano Quarta

 

 

 

Altri articoli
BrindisiSera
Aido, Giornata Nazionale del Si: il Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi incontra i cittadini in Piazza della Vittoria
26/09/2025
Anche a Brindisi, il Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” celebrerà la Giornata nazionale del Sì 2025 alla donazione ...
BrindisiSera
Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano
26/09/2025
Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica Faldetta – si celebrano le ...
Mesagne
A Mesagne il Barocco Festival celebra l’organo tra Siviglia e Napoli
26/09/2025
Sabato 27 settembre alle ore 20.30, la Chiesa Matrice di Mesagne ospiterà un appuntamento di grande fascino nell’ambito del ...
BrindisiSera
Blitz dei NAS: sequestrati oltre 1.200 kg di conserve vegetali a rischio botulino nel Brindisino
26/09/2025
Oltre 1.200 chilogrammi di conserve vegetali sott’olio sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ...
BrindisiSera
Dinamo Brindisi pronta all’esordio: al PalaZumbo arriva la Viola Reggio Calabria
26/09/2025
Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi inaugura la nuova stagione di Serie B Interregionale con una sfida di grande prestigio contro la Viola ...
BrindisiSera
Noto avvocato di San Vito dei Normanni arrestato a Palermo: tentava di introdurre un cellulare in carcere
26/09/2025
Il penalista sorpreso dalla polizia penitenziaria al Pagliarelli. Il telefono era destinato al boss Lamendola, in attesa della conferma della ...
cultura
Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano
Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce