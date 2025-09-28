Sport

Dinamo Brindisi, esordio da sogno: battuta la Viola Reggio Calabria 80-73 dopo un overtime

domenica 28 settembre 2025

La Dinamo Brindisi inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione, superando una delle squadre più quotate del campionato come la Viola Reggio Calabria. Davanti a un PalaZumbo gremito, i ragazzi di coach Cristofaro conquistano una vittoria pesantissima per 80-73 dopo un tempo supplementare, al termine di una gara ricca di emozioni, colpi di scena e grande intensità. A brillare in particolare le prestazioni in doppia cifra di Stankovic, Jovanovic e Sapiega, autentici trascinatori della serata.

Il quintetto iniziale vede in campo Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e capitan Pulli. L’avvio è di grande energia: la Dinamo parte forte con diverse soluzioni offensive, trovando subito fiducia nei propri terminali. Sugli scudi Jovanovic, che mette a referto 8 punti personali nel solo primo quarto, ma dall’altra parte Laquintana accende la Viola segnando il primo vantaggio ospite. Il botta e risposta prosegue fino all’ultima azione del periodo, quando una zampata di Cissè sulla sirena fissa il 20-20. Nel secondo quarto i biancoazzurri alzano il ritmo: le triple di Greco, Stankovic e dello stesso Cissè fanno esplodere il PalaZumbo e valgono il massimo vantaggio (31-23). Ani e Clark provano a rianimare la Viola, ma ancora Greco con un’altra tripla trascina la Dinamo fino al 42-35 di metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi, i cinque punti consecutivi di Di Ianni tengono avanti la Dinamo, che però abbassa l’intensità permettendo agli ospiti di rientrare. Laquintana e Fiusco accorciano, mentre Fernandez firma il sorpasso Viola (50-52) alla fine della terza frazione.

Nell’ultimo quarto le emozioni non mancano: Marini colpisce dall’arco per il +6 ospite (55-61), ma Stankovic e Sapiega non mollano. Nel finale la Dinamo trova energia e lucidità con la palla rubata di Jovanovic e contropiede vincente che vale il nuovo vantaggio. Marini fa 1/2 dalla lunetta e la sirena sancisce la parità (66-66), rimandando tutto all’overtime. Nel tempo supplementare la Dinamo prende in mano la partita: la tripla pesantissima di Di Ianni allo scadere dei 24 secondi da distanza siderale porta i biancoazzurri sul +4 (73-69). La freddezza di Jovanovic dalla lunetta chiude definitivamente i conti, regalando alla Dinamo Brindisi la prima, splendida vittoria stagionale per 80-73.Domenica 5 ottobre la Dinamo affronterà la prima trasferta dell’anno sul difficile campo degli Svincolati Milazzo. Palla a due alle ore 18:30.

 

IL TABELLINO 

Dinamo Basket Brindisi – Redel Viola Reggio Calabria: 80-73 dts (20-20; 42-35; 50-52; 66-66;80-73)Dinamo Brindisi: Greco 7, Costabile, Stankovic 16, Paciulli, Jovanovic 19, Pulli 4, Di Ianni 8, Sapiega 17, Cissè 9, Panile ne, Sannelli ne. Coach: CristofaroViola Reggio Calabria: Fiusco 12, Agbortabi, Ani 9, Paulinus 4, Fernandez 7, Zampa 5, Marini 4, Clark 7, Laquintana 25, Pes ne. Coach: CadeoArbitri: Laveneziana – Procacci

 

 

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi

 

