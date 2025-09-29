Attualità

San Pietro Vernotico: la Polizia di Stato di Brindisi ha festeggiato il suo patrono, San Michele arcangelo

lunedì 29 settembre 2025

SAN PIETRO VERNOTICO - Nella mattinata odierna, presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico si è svolta la solenne celebrazione eucaristica in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Lecce, Mons. Angelo Raffaele PANZETTA.

 

Graditi ospiti degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, con il Questore della Provincia Aurelio MONTARULI, il Vice Prefetto Vicario Maria Antonietta OLIVIERI, il Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia on. Mauro D’ATTIS, il presidente della Provincia on. Toni MATARRELLI, i Consiglieri della Regione Puglia Luigi CAROLI ed Alessandro LEOCI, il Sindaco Maria Lucia ARGENTIERI, i vertici del Tribunale, della Procura della Repubblica e della D.D.A. di Lecce, nonché le altre autorità civili e militari.

 

Numerosi i poliziotti di tutte le qualifiche, della Questura, dei Commissariati di P.S. e delle Specialità della Polizia di Stato operati in provincia, i rappresentanti dell’ANPS e delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

 

Nel corso della celebrazione, Mons. Panzetta ha sottolineato il valore dell’impegno della Polizia di Stato al servizio della comunità, dando atto dell’eccellente lavoro svolto in questa provincia dai poliziotti ed esaltando l’impegno da loro profuso senza risparmio.

 

Il Questore Montaruli, dopo i saluti ai partecipanti, ha espresso, a nome proprio e dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, il più sentito ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia di Stato della provincia di Brindisi per il quotidiano e infaticabile lavoro sul territorio a tutela dei cittadini, specie delle fasce più deboli e vulnerabili, per assicurare ottimali condizioni di sicurezza e tranquillità.

 

Il Questore ha dedicato un commosso pensiero ai caduti e ha esteso i ringraziamenti alle famiglie degli operatori di polizia che ne sostengono il lavoro, condividendone spesso anche i sacrifici.

 

Nella mattinata si è svolta anche una giornata straordinaria di donazione del sangue, grazie alla disponibilità dell’ASL di Brindisi e della Sezione AVIS di San Pietro Vernotico, che ha visto la partecipazione numerosa di appartenenti alla Polizia di Stato e di cittadini sampietrani

