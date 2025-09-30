Brindisi si mobilita per il piccolo Adelio Bocci: giovedì 2 ottobre sit-in in Piazza Santa Teresa

BRINDISI – Una città intera pronta a unirsi in un abbraccio simbolico per chiedere giustizia e verità. Martedì 2 ottobre, in piazza Santa Teresa a Brindisi, l’associazione Penelope Puglia odv, da anni impegnata nella tutela delle persone scomparse, organizza un sit-in dedicato al ritorno di Adelio Bocci, il bambino italo-kazaco di cui non si hanno notizie certe da oltre un decennio. Il raduno è previsto alle ore 10 e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

La storia di Adelio è complessa e dolorosa.

Nato a Brindisi e oggi dodicenne, il bambino è stato sottratto al padre quando aveva meno di due anni. La madre lo avrebbe portato in Kazakistan utilizzando documenti falsi, ostacolando da allora ogni tentativo di incontro tra padre e figlio. In Italia, a carico della donna risultano tre condanne mai eseguite, così come non ha mai avuto seguito la richiesta di estradizione avanzata dal Tribunale di Brindisi.

Un silenzio istituzionale che pesa come un macigno sulla famiglia. Oggi, infatti, non si conosce né il luogo in cui si trova Adelio né le persone con cui vive. Una condizione che i promotori del sit-in definiscono come una vera e propria “prigionia tra due Stati”, Italia e Kazakistan, incapaci di garantire il diritto del minore a mantenere un legame con entrambi i genitori.

«La famiglia di Adelio lotta da anni contro muri di silenzio e indifferenza – spiegano da Penelope Puglia –. Ora più che mai c’è bisogno di un coro a più voci per chiedere la libertà di questo bambino e il rispetto dei suoi diritti».

L’associazione ringrazia quanti hanno aderito all’iniziativa, dalle realtà civili alle singole persone che si uniranno in piazza per dare sostegno al padre di Adelio e mantenere viva l’attenzione su una vicenda che non può restare dimenticata.