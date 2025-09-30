Eventi

Brindisi si mobilita per il piccolo Adelio Bocci: giovedì 2 ottobre sit-in in Piazza Santa Teresa

martedì 30 settembre 2025

BRINDISI – Una città intera pronta a unirsi in un abbraccio simbolico per chiedere giustizia e verità. Martedì 2 ottobre, in piazza Santa Teresa a Brindisi, l’associazione Penelope Puglia odv, da anni impegnata nella tutela delle persone scomparse, organizza un sit-in dedicato al ritorno di Adelio Bocci, il bambino italo-kazaco di cui non si hanno notizie certe da oltre un decennio. Il raduno è previsto alle ore 10 e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

 

La storia di Adelio è complessa e dolorosa.

Nato a Brindisi e oggi dodicenne, il bambino è stato sottratto al padre quando aveva meno di due anni. La madre lo avrebbe portato in Kazakistan utilizzando documenti falsi, ostacolando da allora ogni tentativo di incontro tra padre e figlio. In Italia, a carico della donna risultano tre condanne mai eseguite, così come non ha mai avuto seguito la richiesta di estradizione avanzata dal Tribunale di Brindisi.

 

Un silenzio istituzionale che pesa come un macigno sulla famiglia. Oggi, infatti, non si conosce né il luogo in cui si trova Adelio né le persone con cui vive. Una condizione che i promotori del sit-in definiscono come una vera e propria “prigionia tra due Stati”, Italia e Kazakistan, incapaci di garantire il diritto del minore a mantenere un legame con entrambi i genitori.

 

«La famiglia di Adelio lotta da anni contro muri di silenzio e indifferenza – spiegano da Penelope Puglia –. Ora più che mai c’è bisogno di un coro a più voci per chiedere la libertà di questo bambino e il rispetto dei suoi diritti».

 

L’associazione ringrazia quanti hanno aderito all’iniziativa, dalle realtà civili alle singole persone che si uniranno in piazza per dare sostegno al padre di Adelio e mantenere viva l’attenzione su una vicenda che non può restare dimenticata.

Altri articoli
CeglieSera
Francavilla Fontana, incidente mortale sulla provinciale: si presenta ai carabinieri un uomo, “Ero io nell’altra auto”
29/09/2025
Nuovi sviluppi nell’indagine sull’incidente avvenuto lungo la provinciale 26 Francavilla Fontana – Ceglie Messapica, dove hanno ...
BrindisiSera
Da Lippolis a Danese: domani il cambio al timone di Confindustria Brindisi
29/09/2025
Brindisi, 29 settembre 2025 – Domani, martedì 30 settembre, il Castello Alfonsino–Aragonese (Forte a Mare) farà da cornice ...
BrindisiSera
AIDAA Brindisi: è allarme abbandoni al cimitero, 15 gatti lasciati in poche settimane
29/09/2025
BRINDISI, 29 settembre 2025 – Cresce l’allarme per il fenomeno dell’abbandono dei gatti presso il cimitero comunale di Brindisi, ...
BrindisiSera
Brindisi, 42 annunci e 79 posti di lavoro: il Camper del Lavoro torna nei comuni della provincia
29/09/2025
Nuove opportunità di occupazione e servizi di orientamento arrivano questa settimana per i cittadini della provincia di Brindisi. Il 38° ...
San PietroSera
San Pietro Vernotico: la Polizia di Stato di Brindisi ha festeggiato il suo patrono, San Michele Arcangelo
29/09/2025
SAN PIETRO VERNOTICO - Nella mattinata odierna, presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico si è svolta la solenne ...
OstuniSera
Ostuni ospita l’edizione autunnale di Hortus: tre giorni dedicati all’orto, al giardino e alla cultura del verde
29/09/2025
OSTUNI – La Villa Comunale di Ostuni si prepara ad accogliere l’undicesima edizione autunnale di Hortus, la mostra-mercato dedicata ...
cultura
Brindisi, città che racconta: architetture e memorie nel paesaggio urbano
Domenica 28 settembre alle ore 17:00, presso la Palazzina del Belvedere – sede della Collezione Archeologica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce