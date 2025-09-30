Attualità

Comunità Energetica Rinnovabile nella Provincia di Brindisi. Grande partecipazione al primo incontro pubblico: presenti tutti i 20 Comuni del territorio

martedì 30 settembre 2025

Si è svolto questa mattina, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il primo incontro pubblico di informazione e partecipazione dedicato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio provinciale.

L’evento ha registrato un grande successo grazie alla partecipazione di tutti i 20 Comuni della provincia di Brindisi, a conferma dell’interesse e della volontà condivisa di intraprendere un percorso comune verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale.

Presenti all’incontro il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, la dirigente di Area 5 dell’ente l’ing. Simona Bramato, il RUP per la CER Pietro Calabrese e la referente di AESS Anna Tamborrino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di interventi promossi dalla Regione Puglia. Con Determinazione della Sezione Transizione Energetica n. 155 del 10 giugno 2025, pubblicata sul BURP n. 49 del 19 giugno 2025, è stato infatti approvato l’“Avviso Pubblico di selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)”, relativo al PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 - Asse Prioritario II “Economia Verde” - Azione 2.3 - Sub azione 2.3.1.

L’Avviso, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, è destinato a finanziare Enti territoriali, Enti del Terzo Settore e Cooperative di Comunità per favorire la nascita e lo sviluppo di CER e di Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER) sul territorio regionale.

 

La Provincia di Brindisi ha già maturato esperienza in questo ambito, risultando beneficiaria di un finanziamento regionale per il progetto partecipativo “HELIOS: Comunità energetiche di Brindisi”, presentato nell’ambito del programma annuale della partecipazione della Regione Puglia.

Con questo nuovo percorso, l’Amministrazione Provinciale intende avviare la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile provinciale, coinvolgendo istituzioni locali, Enti del Terzo Settore, Cooperative di Comunità e cittadini nella fase di studio preliminare, progettazione e successiva attuazione. L’obiettivo è quello di generare benefici ambientali, economici e sociali diffusi, in un’ottica di coesione e sviluppo sostenibile.

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane con appuntamenti territoriali presso le sedi comunali, per poi concludersi il 21 ottobre 2025, nuovamente presso la Provincia di Brindisi, con un incontro finale di restituzione e condivisione.

Altri articoli
BrindisiSera
Nonni e nipoti insieme a teatro: risate, emozioni e memoria al Teatro Impero di Brindisi
30/09/2025
La Festa dei Nonni trova quest’anno casa al Teatro Impero di Brindisi con una serata tutta dedicata alla comicità. Sul palco i ...
FasanoSera
Controlli straordinari nel Brindisino: sei arresti e una segnalazione per droga
30/09/2025
Sei arresti e una segnalazione amministrativa per uso personale di stupefacenti. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo ...
BrindisiSera
Giuseppe Danese nuovo presidente di Confindustria Brindisi: “Fare squadra per il futuro del territorio”
30/09/2025
BRINDISI - L’assemblea di Confindustria Brindisi, riunita al Castello Alfonsino – Forte a Mare, ha eletto all’unanimità ...
OstuniSera
Ostuni, incidente sul lavoro: grave un operaio caduto da circa 3 metri di altezza e atterrato su un’auto
30/09/2025
Ricoverato in ospedale con fratture, non è in pericolo di vita. OSTUNI – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi in via Custoza, ...
San MicheleSera
San Michele Salentino, lavori di potenziamento sulla rete idrica: sospensione dell’acqua il 2 ottobre
30/09/2025
San Michele Salentino (BR), 29 settembre 2025 – Disagi in vista per alcuni residenti di San Michele Salentino: Acquedotto Pugliese ha ...
CeglieSera
La corsa della Panda e la tragedia dei cugini: 69enne denunciato per strage stradale e fuga
30/09/2025
FRANCAVILLA FONTANA – Una corsa spezzata, due vite infrante e un’ombra che aleggiava sulla provinciale. Quell’ombra oggi ha un ...
cultura
“Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana”, la Grande Mostra a Castello Imperiali di Francavilla Fontana dal 21 marzo 2026.
FRANCAVILLA FONTANA - Il dialogo plurisecolare delle ellissi, che arrivano fino alla contemporaneità: la Grande ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce