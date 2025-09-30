   One Ocean – One Connection: aperte le candidature per l’artista che realizzerà il murale italiano a Torre Guaceto

Worldrise, organizzazione non profit impegnata da oltre 10 anni per la tutela del mare, apre ufficialmente la call per la selezione dell’artista che firmerà il murale italiano del progetto internazionale One Ocean – One Connection, realizzato con il supporto di Plum Foundation.

Due murales gemelli prenderanno vita contemporaneamente nella Riserva Naturale dello Stato Torre Guaceto, in Italia, e nella Garden Route Biosphere Reserve, in Sudafrica: opere sorelle che, pur separate da migliaia di chilometri, racconteranno un’unica storia di unità, interconnessione e responsabilità condivisa per la tutela del mare. Con la collaborazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, l’open call è rivolta ad artisti muralisti con comprovata esperienza, residenti o domiciliati in Puglia.

L’artista selezionato lavorerà a stretto contatto con un collega sudafricano in un processo creativo internazionale, trasformando una parete del centro visite Al Gawsit a Serranova – Carovigno (BR) in un manifesto artistico collettivo.

L’ispirazione per i due murales nasce direttamente dalla voce delle comunità locali: nelle scorse settimane, oltre 170 bambine e bambini hanno partecipato a laboratori creativi in Italia e in Sudafrica. In Puglia, i workshop hanno coinvolto soprattutto giovani dei comuni di San Vito dei Normanni, Mesagne, Brindisi e Carovigno, tutti parte del processo di riconoscimento di Torre Guaceto come Riserva MAB UNESCO. Anche in Sudafrica, le attività hanno raccolto disegni, parole e storie che diventeranno il cuore della narrazione artistica.

Il progetto si inserisce infatti nel percorso di candidatura della Riserva Naturale di Torre Guaceto a Riserva della Biosfera MAB (Man and the Biosphere), una qualifica internazionale assegnata dall’UNESCO alle aree ritenute modelli di equilibrio tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile. Ottenere questo riconoscimento significa proiettare Torre Guaceto in una rete mondiale di eccellenze ambientali e comunitarie, rafforzando la tutela del mare e del territorio e offrendo un beneficio che va ben oltre i confini locali.

Le candidature sono aperte fino al 13 ottobre 2025, consultando il brief artistico https://drive.google.com/file/d/1QAeIRdHpEHROmqN9dBKydgsGcxmDMpzI/view e compilando il form online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci33gQP_iR5dcwR__mzpmdP0EyF2g-CD3SFFRLs3FgY9BeSg/viewform

Un’occasione retribuita per un artista pugliese di portare la propria arte oltre i confini, diventando protagonista di un gemellaggio creativo che unisce oceani, popoli e visioni per il futuro del nostro Pianeta.



Contatti: Bianca Bargagliotti - bianca.bargagliotti@worldrise.org