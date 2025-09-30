Attualità

   One Ocean – One Connection: aperte le candidature per l’artista che realizzerà il murale italiano a Torre Guaceto

martedì 30 settembre 2025

Worldrise, organizzazione non profit impegnata da oltre 10 anni per la tutela del mare, apre ufficialmente la call per la selezione dell’artista che firmerà il murale italiano del progetto internazionale One Ocean – One Connection, realizzato con il supporto di Plum Foundation. 

Due murales gemelli prenderanno vita contemporaneamente nella Riserva Naturale dello Stato Torre Guaceto, in Italia, e nella Garden Route Biosphere Reserve, in Sudafrica: opere sorelle che, pur separate da migliaia di chilometri, racconteranno un’unica storia di unità, interconnessione e responsabilità condivisa per la tutela del mare. Con la collaborazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, l’open call è rivolta ad artisti muralisti con comprovata esperienza, residenti o domiciliati in Puglia. 
L’artista selezionato lavorerà a stretto contatto con un collega sudafricano in un processo creativo internazionale, trasformando una parete del centro visite Al Gawsit a Serranova – Carovigno (BR) in un manifesto artistico collettivo. 
L’ispirazione per i due murales nasce direttamente dalla voce delle comunità locali: nelle scorse settimane, oltre 170 bambine e bambini hanno partecipato a laboratori creativi in Italia e in Sudafrica. In Puglia, i workshop hanno coinvolto soprattutto giovani dei comuni di San Vito dei Normanni, Mesagne, Brindisi e Carovigno, tutti parte del processo di riconoscimento di Torre Guaceto come Riserva MAB UNESCO. Anche in Sudafrica, le attività hanno raccolto disegni, parole e storie che diventeranno il cuore della narrazione artistica. 
Il progetto si inserisce infatti nel percorso di candidatura della Riserva Naturale di Torre Guaceto a Riserva della Biosfera MAB (Man and the Biosphere), una qualifica internazionale assegnata dall’UNESCO alle aree ritenute modelli di equilibrio tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile. Ottenere questo riconoscimento significa proiettare Torre Guaceto in una rete mondiale di eccellenze ambientali e comunitarie, rafforzando la tutela del mare e del territorio e offrendo un beneficio che va ben oltre i confini locali. 
Le candidature sono aperte fino al 13 ottobre 2025, consultando il brief artistico https://drive.google.com/file/d/1QAeIRdHpEHROmqN9dBKydgsGcxmDMpzI/view e compilando il form online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci33gQP_iR5dcwR__mzpmdP0EyF2g-CD3SFFRLs3FgY9BeSg/viewform 
Un’occasione retribuita per un artista pugliese di portare la propria arte oltre i confini, diventando protagonista di un gemellaggio creativo che unisce oceani, popoli e visioni per il futuro del nostro Pianeta. 


Contatti: Bianca Bargagliotti - bianca.bargagliotti@worldrise.org

Altri articoli
BrindisiSera
Il Presidente della Provincia Toni Matarrelli si congratula con Giuseppe Danese, nuovo Presidente di Confindustria Brindisi
30/09/2025
Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli esprime le sue congratulazioni al nuovo Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe ...
BrindisiSera
Brindisi: al Museo Ribezzo concerto di opera lirica da camera "La seconda attesa di Euridice"
30/09/2025
 - Monodramma quasi mimato in tre scene per soprano e pianoforte. BRINDISI - Una piacevole rappresentazione di opera lirica da camera, venerdi ...
BrindisiSera
Nonni e nipoti insieme a teatro: risate, emozioni e memoria al Teatro Impero di Brindisi
30/09/2025
La Festa dei Nonni trova quest’anno casa al Teatro Impero di Brindisi con una serata tutta dedicata alla comicità. Sul palco i ...
FasanoSera
Controlli straordinari nel Brindisino: sei arresti e una segnalazione per droga
30/09/2025
Sei arresti e una segnalazione amministrativa per uso personale di stupefacenti. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo ...
BrindisiSera
Giuseppe Danese nuovo presidente di Confindustria Brindisi: “Fare squadra per il futuro del territorio”
30/09/2025
BRINDISI - L’assemblea di Confindustria Brindisi, riunita al Castello Alfonsino – Forte a Mare, ha eletto all’unanimità ...
OstuniSera
Ostuni, incidente sul lavoro: grave un operaio caduto da circa 3 metri di altezza e atterrato su un’auto
30/09/2025
Ricoverato in ospedale con fratture, non è in pericolo di vita. OSTUNI – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi in via Custoza, ...
cultura
“Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana”, la Grande Mostra a Castello Imperiali di Francavilla Fontana dal 21 marzo 2026.
FRANCAVILLA FONTANA - Il dialogo plurisecolare delle ellissi, che arrivano fino alla contemporaneità: la Grande ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce