Oggetto: Auguri di buon lavoro al neo presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese.

Il presidente e il direttore di Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo e Antonio D’Amore, esprimono le loro più vive congratulazioni a Giuseppe Danese, imprenditore brindisino, per la nomina a presidente provinciale di Confindustria Brindisi. Un incarico di notevole prestigio ma anche di ragguardevole impegno per dare la giusta e meritata collocazione del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, sia in ambito nazionale che internazionale, con l’obiettivo di dare slancio alla produttività locale, all’economia generale e all’occupazione.

“Certi che il neo presidente, visti la crescita esponenziale che egli ha dato alle sue aziende in questi anni e le innumerevoli iniziative a carattere promozionale e sportivo realizzate per dare visibilità al territorio brindisino – dichiarano Piccirillo e D’Amore -saprà rappresentare al meglio e con grande responsabilità lo sviluppo armonico delle relazioni tra mondo industriale, politica, sindacato, senza tralasciare la tutela ambientale, rivolgiamo a Giuseppe Danesee ai suoi più stretti collaboratori un sincero augurio di buon lavoro”.

Il presidente Piccirillo e il direttore D’Amore rivolgono un ringraziamento al presidente uscente Gabriele Lippolis Menotti per il lavoro svolto per il territorio.