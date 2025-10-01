Informazioni utili

Campagna vaccinale 2025-2026: in Puglia 20.000 dosi disponibili anche nelle farmacie

mercoledì 1 ottobre 2025

CAMPAGNA VACCINALE 2025-2026, IN PUGLIA 20.000 DOSI DA SOMMINISTRARE 
PRESSO LE FARMACIE 
Firmato presso la Regione Puglia, l’accordo che garantisce ai cittadini pugliesi la possibilità di vaccinarsi in modo rapido, semplice e sicuro.

 

La Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti hanno sottoscritto l’accordo che consentirà, anche per la campagna vaccinale 2025/2026, la somministrazione dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie convenzionate.

L’intesa consentirà ai cittadini maggiorenni di ricevere, con oneri a carico della Regione Puglia, la vaccinazione contro l’influenza stagionale in farmacia, che riguarderà in modo particolare gli over 60 non in condizione di fragilità, i caregiver dei soggetti fragili, gli operatori sanitari e le altre categorie professionali cui la vaccinazione è raccomandata (i.e. insegnanti, allevatori, etc..). Le somministrazioni saranno effettuate esclusivamente da farmacisti abilitati i quali hanno seguito appositi percorsi formativi, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza e di registrazione sul sistema informativo regionale.

La Regione Puglia ha riservato una dotazione iniziale di 20.000 dosi di vaccino, che saranno somministrate attraverso le farmacie in tutto il territorio pugliese con la previsione, in caso di necessità, di ulteriore fornitura nel corso della campagna di prevenzione vaccinale.

“Con questo accordo – dichiara Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità – continuiamo a rendere sempre più concreta l’idea di una sanità vicina alle persone, diffusa e accessibile. La campagna vaccinale contro l’influenza è un atto sanitario e una scelta di responsabilità collettiva che tutela in particolare i più fragili, rafforzando la prevenzione come pilastro del nostro sistema. La collaborazione con le farmacie ci consente di unire capillarità e competenza, mettendo la salute pubblica al centro di una visione moderna e inclusiva della sanità pugliese”.

“Il rinnovo dell’accordo – sottolinea  Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia– conferma il ruolo del farmacista e la funzione della Farmacia quale presidio polifunzionale della sanità territoriale che, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, consolida la sua funzione di sito vaccinale che, unitamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai Servizi di Prevenzione, concorre ad aumentare la copertura vaccinale e a sensibilizzare la comunità sul valore della prevenzione”.

“Le farmacie pugliesi – evidenzia Vito Novielli, presidente di Federfarma Puglia – sono pronte a fare la propria parte anche in questa campagna. Grazie ad una distribuzione capillare, garantiscono un servizio comodo, sicuro e vicino alla comunità, contribuendo a raggiungere una più ampia copertura vaccinale”.

“Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere nel ruolo che le farmacie rivestono nel sistema sanitario – commenta Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale-  un ruolo che unisce la professionalità alla vicinanza al cittadino, nell’ottica di una sanità di prossimità che renda sempre più accessibile la prevenzione”

“Rinnoviamo il coinvolgimento della rete delle farmacie – dichiara Nehludoff Albano, dirigente della Regione Puglia – anche per questo importante appuntamento con la prevenzione delle malattie stagionali come l’influenza che può rappresentare un rischio soprattutto per le persone in condizione di fragilità o con malattie croniche. Le farmacie svolgeranno un ruolo complementare a quello dei Medici e dei Pediatri di Famiglia oltre che dei Centri vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali per consentire di aumentare sempre di più l’adesione e la protezione di tutta la popolazione”.

Bari, 30 settembre 2025

 

IL PRESIDENTE  Dott. Vito M. D. Novielli

IL PRESIDENTE Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri

Altri articoli
Mesagne
Mesagne e Koreja insieme per un progetto teatrale triennale dedicato a scuole e famiglie
01/10/2025
MESAGNE – Una sinergia tra istituzioni e teatro per costruire una comunità più consapevole e coesa. È questo lo spirito ...
FasanoSera
Fasano, al via la Stagione di Prosa 2025 26 al Teatro Kennedy
01/10/2025
Partirà ufficialmente martedì 2 dicembre 2025 la nuova Stagione di Prosa 2025 26, promossa dall’Amministrazione comunale di ...
BrindisiSera
Oggetto: Auguri di buon lavoro al neo presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese.
01/10/2025
Il presidente e il direttore di Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo e Antonio D’Amore, esprimono le loro più ...
BrindisiSera
Orgoglio per Brindisi: il Partito Repubblicano saluta la nomina di Giuseppe Danese a presidente di Confindustria
01/10/2025
La segreteria e il gruppo consiliare del Partito Repubblicano di Brindisi esprimono le più sentite congratulazioni a Giuseppe Danese  per ...
FasanoSera
Zoosafari, ingresso gratuito per le scuole fasanesi nell’anno scolastico 2025/26
01/10/2025
FASANO - Per l’intero anno scolastico 2025/2026, i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Fasano potranno visitare ...
BrindisiSera
Cisal, Ugl e Confsal si congratulano con Giuseppe Danese per l'elezione a Presidente Confindustria Brindisi
01/10/2025
Le Confederazioni sindacali, CISAL, CONFSAL e l'UGL rappresentate da Massimo Pagliara, Davide Sciurti, Damiano Flores, si congratulano con il nuovo ...
cultura
“Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana”, la Grande Mostra a Castello Imperiali di Francavilla Fontana dal 21 marzo 2026.
FRANCAVILLA FONTANA - Il dialogo plurisecolare delle ellissi, che arrivano fino alla contemporaneità: la Grande ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce