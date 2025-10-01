Teatro

Fasano, al via la Stagione di Prosa 2025 26 al Teatro Kennedy

mercoledì 1 ottobre 2025

Partirà ufficialmente martedì 2 dicembre 2025 la nuova Stagione di Prosa 2025 26, promossa dall’Amministrazione comunale di Fasano in collaborazione con Puglia Culture – Circuito Teatrale. Un cartellone di spettacoli che porterà sul palco del Teatro Kennedy alcune delle produzioni più interessanti del panorama nazionale, confermando la città come punto di riferimento culturale in Puglia.

 

Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Kennedy di Fasano. Le porte apriranno alle ore 20 e l’inizio è previsto per le 20 e 30.

 

Abbonamenti e biglietti

La campagna abbonamenti prenderà il via il 20 ottobre 2025 presso il botteghino del Teatro Kennedy in via Pepe 23 telefono 0804413150 o 3292110754. Sarà possibile acquistare l’abbonamento nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 17 e 30 alle 21 e, nei giorni di spettacolo, a partire dalle 17 e 30.

 

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili dal 14 novembre 2025, sempre esclusivamente al botteghino del Teatro Kennedy, negli stessi giorni e orari di apertura. Sono previste riduzioni per giovani under 25, over 65 e con formule dedicate per gli istituti scolastici del territorio.

 

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sulla programmazione e sulle modalità di acquisto ci si può rivolgere al Servizio Cultura del Comune di Fasano al numero 0804394290 oppure al numero WhatsApp 3358285813.

Email cultura@comune.fasano.br.it

Sito web www.pugliaculture.it

 

La nuova stagione teatrale rappresenta un’occasione di incontro e condivisione, oltre che un’opportunità per il pubblico di avvicinarsi al teatro con un’offerta di qualità. L’Amministrazione comunale invita cittadini e appassionati a vivere insieme questa esperienza di arte e cultura nel cuore di Fasano.

