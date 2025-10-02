Politica

Toni Matarrelli lascia la guida di Mesagne: “Scelta politica strutturale, non temporanea”. Ora la sfida alle regionali con il PD

giovedì 2 ottobre 2025

MESAGNE – Mercoledì 1 ottobre, alle 18.30, Toni Matarrelli ha firmato le dimissioni da sindaco di Mesagne. Nel Municipio, alla presenza del segretario generale, del capo di gabinetto, di assessori e consiglieri comunali, si è consumato l’atto che chiude anticipatamente il suo secondo mandato a Palazzo Celestini, iniziato appena 16 mesi fa, il 20 maggio 2024.

 

Non una fine, ma l’avvio di un nuovo percorso politico: Matarrelli, il sindaco più votato d’Italia con il record storico del 95% delle preferenze alle ultime amministrative, lascia la fascia tricolore per candidarsi alle regionali di novembre nelle liste del Partito Democratico, al fianco di Antonio Decaro.

 

Le parole di Matarrelli

 

In una nota ufficiale, l’ex sindaco ha dichiarato:

«Apprezzo la decisione della direzione provinciale del PD di allargare la platea delle candidature e, con larga maggioranza, di includere anche la mia persona tra i potenziali candidati. La mia eventuale candidatura nelle liste democratiche non sarà un’adesione temporanea, ma una scelta politica strutturale, condivisa con il partito a livello locale, regionale e nazionale».

 

E ha aggiunto:

«Non considero questa una semplice operazione elettorale. Si tratta di un percorso politico di prospettiva, che intende rafforzare il radicamento del PD e del campo progressista sul territorio. Riconosco alla segretaria Elly Schlein il merito di aver contribuito a costruire un fronte largo e coeso, capace di offrire un’alternativa di governo».

 

Provincia e prospettive

 

Con le dimissioni da sindaco, Matarrelli lascia anche la presidenza della Provincia di Brindisi. Ma guarda avanti: “L’uscita da Palazzo Celestini non segna una fine, bensì un rilancio. Con orgoglio porterò l’identità di Mesagne e della nostra provincia dentro la Puglia che cresce”.

 

Una città che resta in attesa

 

Il dato politico resta impressionante: il sindaco con il consenso più alto d’Italia si prepara a trasferire quel capitale elettorale sul palcoscenico regionale. A Mesagne si apre ora una fase di commissariamento fino alle prossime amministrative, previste per la primavera 2026. Intanto il centrosinistra pugliese rafforza il progetto Decaro, che può contare sull’energia e sul radicamento territoriale dell’ex primo cittadino.

