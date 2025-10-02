Attualità

Maltempo in Adriatico: Costa Deliziosa trova rifugio sicuro nel porto di Brindisi

giovedì 2 ottobre 2025

Questa mattina, intorno alle 6.00, la nave da crociera Costa Deliziosa ha attraccato al porto di Brindisi per uno scalo non programmato, reso necessario dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato l’Adriatico.

 

La nave, proveniente da Corfù e diretta a Zadar, ha trovato ormeggio in totale sicurezza presso la banchina di Costa Morena Est – Testata Nord. A bordo viaggiano 2.430 passeggeri e 875 membri dell’equipaggio.

 

Lo scalo tecnico, deciso per garantire la sicurezza della navigazione, si concluderà nel pomeriggio: la partenza verso la Croazia è infatti prevista intorno alle ore 16, quando le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

 

Nonostante l’imprevisto, l’Autorità Portuale e le strutture locali hanno immediatamente attivato tutti i servizi di accoglienza necessari. In particolare, è stato predisposto l’info-point gestito da Pro Loco Unpli Puglia APS – Port of Brindisi, con l’obiettivo di assistere passeggeri ed equipaggio e offrire loro la tradizionale ospitalità brindisina, anche in una giornata segnata da pioggia e vento.

 

Ancora una volta, il porto di Brindisi si conferma approdo sicuro e affidabile, capace di garantire assistenza e accoglienza anche nelle situazioni più difficili.

