Attualità

Dignità e giustizia: a Brindisi il convegno sui diritti nelle carceri

sabato 4 ottobre 2025

La Provincia di Brindisi, in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali e il Consiglio Regionale della Puglia, organizza il convegno “Dignità nei luoghi privati della libertà personale. Per una Giustizia giusta”, in programma il 9 ottobre 2025 alle ore 9.00, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi (Via De Leo). Un incontro di riflessione, confronto e proposte per garantire diritti e dignità nelle strutture detentive e nei luoghi privativi della libertà personale.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Valentina Farina, Garante delle persone private della libertà (Provincia di Brindisi), e di Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi.

Seguirà la Relazione Annuale del Garante, presentata da Valentina Farina, a cui farà seguito una serie di interventi istituzionali che approfondiranno i temi centrali del convegno:

 • Dignità e Costituzione nei luoghi di pena, con la Prof.ssa Maria Antonietta Nello (Università del Salento);

 • Giustizia di sorveglianza e sistema penitenziario, con il Dott. Giuseppe Mastropasqua (Presidente Tribunale di Sorveglianza di Lecce) e la Dott.ssa Valeria Pirlo (Ufficio esecuzione penale esterna Puglia e Basilicata);

 • Università, garanzie e diritti, con la Prof.ssa Elsa Turco (Università del Salento) e il Dott. Piero Rossi (Garante diritti persone private della libertà Regione Puglia);

 • Giurisdizione e territorio, con il Dott. Luigi Cenvarello (Provincia di Brindisi) e il Dott. Maurizio De Nuccio (Direttore Generale ASL di Brindisi).

Il convegno proseguirà con una tavola rotonda sul tema “Lavorare per la dignità: esperienze operative sul campo”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo penitenziario, dell’area minorile, della sanità e del sociale, con il contributo delle professionalità quotidianamente impegnate nella tutela dei diritti e nell’accompagnamento delle persone detenute.

Nella seconda parte della mattinata interverranno inoltre rappresentanti degli ordini professionali e delle sigle di categoria, tra cui l’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia, la Camera Penale e associazioni attive nella difesa dei diritti umani.

L’evento si concluderà alle ore 12:30 con le proposte e le conclusioni a cura di Valentina Farina.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori, professionisti e società civile, per rafforzare la cultura della dignità, dei diritti e della giustizia all’interno dei luoghi privativi della libertà personale. 

 

Altri articoli
BrindisiSera
Serie A2, Libertas Livorno – Valtur Brindisi: prova di maturità al PalaModigliani
04/10/2025
BASKET BRINDISI - Domani, domenica 5 ottobre, alle ore 18:00, il PalaModigliani ospiterà la sfida tra Libertas Livorno e Valtur Brindisi, ...
FasanoSera
Festa dei Nonni: il Lions Club Fasano porta musica, sorrisi e colori alla RSA “Santa Maria Regina Pacis”
04/10/2025
Giovedì 2 ottobre, in occasione della “Festa dei Nonni”, una delegazione del Lions Club Fasano, guidata dalla presidente Angela ...
BrindisiSera
Allarme sicurezza nel Brindisino: Poste Italiane spegne di notte 20 Postamat dopo l’attacco esplosivo a San Pietro Vernotico
04/10/2025
Poste Italiane ha annunciato un piano straordinario di sicurezza a tutela degli uffici postali e degli sportelli ATM Postamat nella provincia di ...
OstuniSera
Appia Day 2025-Traiana Viva: evento rinviato per condizioni meteo avverse
04/10/2025
Si comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 5 ottobre, l’evento Appia Day 2025 – Traiana Viva, ...
BrindisiSera
Energia, Lippolis: " Transizione energetica. A Brindisi, con ‘I Colori dell’Energia’, disegniamo la filiera industriale del futuro”
03/10/2025
BRINDISI - Dal 9 al 13 ottobre saranno presenti nella città pugliese rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo della ricerca e ...
OstuniSera
Confesercenti Ostuni accanto alle famiglie Epifani - Menga per la perdita del caro Oronzo
03/10/2025
La Confesercenti della Provincia di Brindisi esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del signor Oronzo Epifani, vittima del ...
cultura
“Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana”, la Grande Mostra a Castello Imperiali di Francavilla Fontana dal 21 marzo 2026.
FRANCAVILLA FONTANA - Il dialogo plurisecolare delle ellissi, che arrivano fino alla contemporaneità: la Grande ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce