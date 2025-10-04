Sport

Serie A2, Libertas Livorno – Valtur Brindisi: prova di maturità al PalaModigliani

sabato 4 ottobre 2025

BASKET BRINDISI - Domani, domenica 5 ottobre, alle ore 18:00, il PalaModigliani ospiterà la sfida tra Libertas Livorno e Valtur Brindisi, valida per la terza giornata del campionato di Serie A2.

 

La formazione brindisina, reduce da due vittorie consecutive contro Ruvo di Puglia e Juvi Cremona, affronta la prima trasferta stagionale con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva. La squadra, allenata da Fabio Corbani e sostenuta dal title sponsor Valtur, ha mostrato solidità e crescita nelle prime uscite.

 

Capitan Todor Radonjic ha sottolineato la difficoltà della gara: “Ci attende un impegno complicato su un campo caldo come quello di Livorno. Dobbiamo restare concentrati e affrontare una partita alla volta. Il calendario è impegnativo, ma crediamo nelle nostre possibilità.”

 

La Libertas Livorno, al debutto casalingo dopo la squalifica del campo scontata nella prima giornata, punta a riscattare un avvio altalenante e a sfruttare il fattore pubblico.

 

Assenti tra i biancoazzurri Andrea Mabor Dut Biar e Blake Francis. Probabili titolari: Radonjic, Burnell, Rogic, Vasquez e Mobio.

 

Nella passata stagione Brindisi si impose in entrambi i confronti diretti (80-75 e 77-69).

 

La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass e in radio su Ciccio Riccio.

La differita televisiva andrà in onda lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77).

 Il Flabi Mediterranean Coffee & Food di Brindisi, Club House ufficiale, trasmetterà la gara per i tifosi locali.

Altri articoli
FasanoSera
Festa dei Nonni: il Lions Club Fasano porta musica, sorrisi e colori alla RSA “Santa Maria Regina Pacis”
04/10/2025
Giovedì 2 ottobre, in occasione della “Festa dei Nonni”, una delegazione del Lions Club Fasano, guidata dalla presidente Angela ...
BrindisiSera
Dignità e giustizia: a Brindisi il convegno sui diritti nelle carceri
04/10/2025
La Provincia di Brindisi, in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali e il Consiglio Regionale della Puglia, organizza il convegno ...
BrindisiSera
Allarme sicurezza nel Brindisino: Poste Italiane spegne di notte 20 Postamat dopo l’attacco esplosivo a San Pietro Vernotico
04/10/2025
Poste Italiane ha annunciato un piano straordinario di sicurezza a tutela degli uffici postali e degli sportelli ATM Postamat nella provincia di ...
OstuniSera
Appia Day 2025-Traiana Viva: evento rinviato per condizioni meteo avverse
04/10/2025
Si comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 5 ottobre, l’evento Appia Day 2025 – Traiana Viva, ...
BrindisiSera
Energia, Lippolis: " Transizione energetica. A Brindisi, con ‘I Colori dell’Energia’, disegniamo la filiera industriale del futuro”
03/10/2025
BRINDISI - Dal 9 al 13 ottobre saranno presenti nella città pugliese rappresentanti del governo, delle istituzioni, del mondo della ricerca e ...
OstuniSera
Confesercenti Ostuni accanto alle famiglie Epifani - Menga per la perdita del caro Oronzo
03/10/2025
La Confesercenti della Provincia di Brindisi esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del signor Oronzo Epifani, vittima del ...
cultura
“Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana”, la Grande Mostra a Castello Imperiali di Francavilla Fontana dal 21 marzo 2026.
FRANCAVILLA FONTANA - Il dialogo plurisecolare delle ellissi, che arrivano fino alla contemporaneità: la Grande ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce