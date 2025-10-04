Serie A2, Libertas Livorno – Valtur Brindisi: prova di maturità al PalaModigliani

BASKET BRINDISI - Domani, domenica 5 ottobre, alle ore 18:00, il PalaModigliani ospiterà la sfida tra Libertas Livorno e Valtur Brindisi, valida per la terza giornata del campionato di Serie A2.

La formazione brindisina, reduce da due vittorie consecutive contro Ruvo di Puglia e Juvi Cremona, affronta la prima trasferta stagionale con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva. La squadra, allenata da Fabio Corbani e sostenuta dal title sponsor Valtur, ha mostrato solidità e crescita nelle prime uscite.

Capitan Todor Radonjic ha sottolineato la difficoltà della gara: “Ci attende un impegno complicato su un campo caldo come quello di Livorno. Dobbiamo restare concentrati e affrontare una partita alla volta. Il calendario è impegnativo, ma crediamo nelle nostre possibilità.”

La Libertas Livorno, al debutto casalingo dopo la squalifica del campo scontata nella prima giornata, punta a riscattare un avvio altalenante e a sfruttare il fattore pubblico.

Assenti tra i biancoazzurri Andrea Mabor Dut Biar e Blake Francis. Probabili titolari: Radonjic, Burnell, Rogic, Vasquez e Mobio.

Nella passata stagione Brindisi si impose in entrambi i confronti diretti (80-75 e 77-69).

La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass e in radio su Ciccio Riccio.

La differita televisiva andrà in onda lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77).

Il Flabi Mediterranean Coffee & Food di Brindisi, Club House ufficiale, trasmetterà la gara per i tifosi locali.