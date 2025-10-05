Mesagne, prosegue il boom di presenze dei gruppi organizzati alla Grande Mostra "Negli anni dell’Impressionismo..."

La curatrice Isabella Valente guida personalmente un gruppo di appassionati tra le sale del castello normanno-svevo

Prosegue con numeri da record il successo della Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà”, allestita nel suggestivo Castello Normanno-Svevo di Mesagne (Brindisi). L’esposizione, curata dalla professoressa Isabella Valente, docente all’Università di Napoli “Federico II”, è organizzata da Micexperience Rete di Imprese, in collaborazione con Regione Puglia e Comune di Mesagne, nell’ambito del protocollo d’intesa “Puglia Walking Art”, prodotto da Renaissance srl.

L’evento si conferma come uno dei più importanti appuntamenti culturali del Sud Italia, capace di richiamare visitatori da tutto il Paese e di offrire un’esperienza artistica e sensoriale di grande impatto.

A testimonianza di questo crescente entusiasmo, la professoressa Valente ha voluto accompagnare personalmente un gruppo di 74 visitatori dell’Associazione culturale “Trifoglio” di Chieti, guidandoli in un tour esclusivo tra le 153 opere originali di artisti italiani e stranieri esposte al piano nobile del castello. Un percorso arricchito da spiegazioni e curiosità che hanno permesso ai presenti di entrare nel cuore dell’Impressionismo e del suo spirito di libertà.

L’iniziativa ha ribadito quanto già sottolineato da Pierangelo Argentieri, ideatore del protocollo “Puglia Walking Art”:

> “Giorno dopo giorno la Grande Mostra di Mesagne si sta rivelando un’esperienza sensoriale capace di coinvolgere un’ampia gamma di persone.”

Complice anche il bel tempo del weekend, le file alla biglietteria continuano, con visitatori attratti non solo dal valore artistico delle opere ma anche dalla cura del percorso espositivo, impreziosito da un sottofondo musicale studiato per accompagnare l’esperienza visiva.

Con l’arrivo dell’autunno, la mostra ha introdotto i nuovi orari di apertura:

Lunedì: 16.00 – 20.00

Da martedì a domenica: 9.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

La Grande Mostra gode del patrocinio di Federalberghi, Aeroporti di Puglia e Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, con il supporto di numerosi sponsor e partner tecnici, tra cui Ferrotranviaria spa (mobility partner), Groupama Assicurazioni, Omega Centro Diagnostico di Mesagne, D’Agostino Costruzioni Generali Spa, HDL Srl, Green Thesis Group e Fer.Metal Sud.

Le attività di biglietteria e le audioguide sono affidate a Vivaticket ed Ears Srl, a garanzia di un’organizzazione di alto livello per un evento che continua a rappresentare un fiore all’occhiello della programmaz

ione culturale pugliese.