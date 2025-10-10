Eolico offshore – Balanda (Nadara): “Settemila posti di lavoro in Puglia per i parchi Kailia e Odra”. Focus sui porti di Brindisi e Taranto allo SNIM

Brindisi, 10 ottobre 2025 – Durante il convegno dedicato all’eolico offshore nell’ambito dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, in corso alla Marina di Brindisi, Ksenia Balanda, general manager di Nadara, ha sottolineato il ruolo strategico dei porti di Brindisi e Taranto nello sviluppo della nuova filiera dell’energia eolica galleggiante. La manager ha ricordato come, solo per i progetti Kailia e Odra, si stimino fino a 7mila posti di lavoro diretti e oltre 300 occupazioni permanenti nella fase di esercizio, ponendo la Puglia al centro della transizione energetica del Mediterraneo.

Di seguito la dichiarazione integrale rilasciata da Ksenia Balanda durante il convegno allo SNIM:

> “L’eolico offshore galleggiante potrà portare al territorio pugliese grandissimi benefici: dallo sviluppo del tessuto industriale, dei porti e delle infrastrutture, alla creazione di green jobs. Basti pensare che, solo per i nostri progetti, Odra e Kailia, stimiamo fino a circa 7mila posti di lavoro diretti nella fase di produzione, assemblaggio e costruzione dei parchi e oltre 300 posti di lavoro permanenti nella fase di esercizio, circa 30 anni. E questo oltre naturalmente ai benefici energetici e sulle bollette degli italiani. L’opportunità offerta dall’eolico offshore è davanti agli occhi di tutti. L’Italia può diventare un leader in questo settore. Gli ostacoli però sono ancora molti: dalla questione delle aree idonee a mare, a un iter autorizzativo ancora poco fluido, fino al tema delle aste e di una adeguata incentivazione, che preoccupa non poco gli investitori. Ora che i porti di Taranto e Brindisi sono stati ufficialmente indicati tra gli hub per lo sviluppo dell’eolico offshore, occorre accelerare con convinzione affinché il nostro Paese non perda l’ennesima occasione per posizionarsi all’avanguardia nel Mediterraneo e decida di mettersi alla guida del treno di questa nuova tecnologia, evitando che passi e porti i benefici altrove”.