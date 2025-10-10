Brindisi ospita il Disability Pride sabato 11 ottobre 2025

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18:00, il centro di Brindisi sarà attraversato dal Disability Pride, una manifestazione pubblica che pone al centro le persone con disabilità, la loro autodeterminazione, i diritti e la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Il corteo partirà da Piazza Crispi e attraverserà le vie del centro cittadino fino a raggiungere la Scalinata Virgilio, dove si terrà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con interventi, testimonianze e riflessioni condivise.

Il Disability Pride non è una celebrazione né un evento assistenzialista: è un atto pubblico di consapevolezza e orgoglio, una rivendicazione della dignità, della libertà di scelta e del valore di ogni corpo e di ogni mente, al di là di stereotipi e barriere – visibili o invisibili.

Questa giornata vuole essere uno spazio di affermazione collettiva, per ribadire che le persone con disabilità non devono essere nascoste né compatite, ma ascoltate, rispettate e riconosciute come protagoniste della società in cui vivono.

Il corteo è aperto a tutte e tutti: cittadini, associazioni, movimenti, studenti e chiunque desideri partecipare a un momento autentico di espressione, inclusione e confronto.

Partenza: Piazza Crispi – ore 18:00

Arrivo: Scalinata Virgilio – momento finale di confronto pubblico

Per informazioni:

Email: cseoltrelorizzonte@libero.it

Mattia 349 1831621 | Monica 334 5804696