Attualità

SNIM - Formazione e Blue Economy: nuove rotte per il futuro della Puglia

venerdì 10 ottobre 2025

Brindisi, 10 ottobre 2025 – Al Salone Nautico di Puglia (SNIM) si è tenuto oggi l’incontro “ForMare per il Mare: fare rete per nuove rotte blu”, dedicato alla formazione e alle professioni del mare.

 

L’evento ha visto la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha evidenziato il valore strategico della Blue Economy per la crescita del Paese e l’occupazione giovanile.

 

I lavori, introdotti da Anna Cammalleri, hanno messo in luce il ruolo della Puglia come laboratorio di innovazione educativa e professionale.

 

In apertura, i saluti istituzionali del Senatore Roberto Marti hanno sottolineato l’importanza del dialogo tra scuola, impresa e territorio per creare nuove opportunità legate al mare.

 

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, ha ribadito l’impegno regionale nel rafforzare la formazione tecnico-professionale e nell’introdurre nuove figure come il disegnatore navale e il carpentiere nautico nei percorsi formativi.

 

Sono intervenuti Vincenzo Poerio (Confindustria Nautica), Niccolò Berghinz (ALIS), Giuseppe Meo (SNIM), Monica Calzetta e Alberto Liaci (Regione Puglia – ARTI), Simone Mongelli, Nicholle Salerno, Giuseppa Antonaci, Ignazio Launi, Lucia Portolano e Luigi Amitrano.

 

Monica Calzetta ha illustrato i risultati del Network “ForMare per il Mare”, mentre Alberto Liaci ha presentato le nuove strategie di comunicazione e identità digitale del progetto.

 

La giornata si è conclusa con un messaggio condiviso: unire formazione, impresa e innovazione per far navigare la Puglia verso nuove rotte della Blue Economy e delle professioni del mare.

Altri articoli
BrindisiSera
Amici dei Musei Brindisi celebra la Giornata Europea e Nazionale FIDAM con l’archeologo Francesco D’Andria al Palazzo Granafei Nervegna
10/10/2025
Avrà luogo domenica, 12 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, a Brindisi, Sala della Colonna nel Palazzo Granafei Nervegna (via Duomo, ...
BrindisiSera
Brindisi ospita il Disability Pride sabato 11 ottobre 2025
10/10/2025
Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18:00, il centro di Brindisi sarà attraversato dal Disability Pride, una manifestazione pubblica che pone al ...
BrindisiSera
Welfare oncologico ed Enti del Terzo Settore, lunedì 13 ottobre l’incontro a Latiano
10/10/2025
L’iniziativa pubblica è organizzata dal Consorzio ATS BR4 in collaborazione con gli ETS attivi nella realizzazione dei servizi di ...
BrindisiSera
Eolico offshore – Balanda (Nadara): “Settemila posti di lavoro in Puglia per i parchi Kailia e Odra”. Focus sui porti di Brindisi e Taranto allo SNIM
10/10/2025
Brindisi, 10 ottobre 2025 – Durante il convegno dedicato all’eolico offshore nell’ambito dello SNIM – Salone Nautico di ...
BrindisiSera
Brindisi, Conferenza Scuola e Salute presso istituto Alberghiero Pertini: insieme per il benessere delle nuove generazioni
10/10/2025
Venerdì 17 ottobre, all’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, si terrà la conferenza Scuola e Salute, un importante ...
BrindisiSera
Brindisi, uomo tenta il suicidio nel rione Sant’Elia: salvato in extremis da polizia e Vigili del Fuoco
10/10/2025
BRINDISI Momenti di tensione questa mattina nel rione Sant’Elia, dove un uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone del proprio ...
cultura
Amici dei Musei Brindisi celebra la Giornata Europea e Nazionale FIDAM con l’archeologo Francesco D’Andria al Palazzo Granafei Nervegna
Avrà luogo domenica, 12 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, a Brindisi, Sala della Colonna nel Palazzo ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce