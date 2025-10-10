Amici dei Musei Brindisi celebra la Giornata Europea e Nazionale FIDAM con l’archeologo Francesco D’Andria al Palazzo Granafei Nervegna

Avrà luogo domenica, 12 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, a Brindisi, Sala della Colonna nel Palazzo Granafei Nervegna (via Duomo, 20) l'evento organizzato e promosso dall'associazione AMICI DEI MUSEI BRINDISI, inquadrato nella cornice della III Giornata Europea e XXII Nazionale della Federazione degli Amici dei Musei – FIDAM.

Luoghi e generazioni evocati dalle parole e dalla musica della celebre canzone dei Sud Sound System e dal millenario Capitello di Brindisi, al cuore dell'incontro con Francesco D'Andria archeologo di fama internazionale, professore emerito dell'Università del Salento e socio dell’Accademia dei Lincei. Radici lontane per camminare tra i millenni, dalle antichissime testimonianze delle culture preistoriche e delle civiltà messapica, greca e romana, alle città bizantine e normanne. Un viaggio che passa per le scoperte archeologiche più recenti, per raccordare rigore scientifico e divulgazione, restituire il patrimonio della Puglia come mosaico di meraviglie e fragilità: dai capolavori in pietra leccese alle criticità legate all'incuria.

Radici lontane che hanno ispirato il titolo dell’ultimo libro, che riunisce alcuni articoli recenti del professore e dà vita all'iniziativa promossa da AMICI DEI MUSEI BRINDISI in occasione della III Giornata FIDAM. Un invito a sintonizzare le corde profonde della sensibilità sull'importanza della memoria e dell'apertura alle altre culture, attraverso un itinerario ideale per terre che hanno saputo unire culture molto diverse tra loro e raccontarne la storia. In questo percorso il riferimento al poeta Virgilio, che rielabora il mito di Enea come ponte tra Oriente e Occidente, diventa chiave per comprendere - anche alla luce dei riscontri archeologici - la storia del Mediterraneo, bacino di relazioni fra popoli diversi. Luoghi e generazioni evocati da parole, musica, forme e generi artistici, che esprimono rispetto per i paesi lontani, valore delle culture e della pace.

L'evento si svolge con l’adesione della Città di Brindisi. Interviene per l'Università del Salento, il prof. Raffaele Casciaro, Delegato alla Valorizzazione del Territorio. Modera Renato De Capua, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Ingresso libero con prenotazione fino a esaurimento posti

info@amicideimuseibrindisi.it

Francesco D’Andria, professore emerito dell'Università del Salento e socio dell’Accademia dei Lincei, ha insegnato Archeologia e Storia dell’Arte e greca e romana e diretto la Scuola di specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” che copre un ampio arco temporale di ricerca, dal Paleolitico all'età moderna, e si focalizza su aree di ricerca come bioarcheologia, archeologia del paesaggio, storia dell'arte e museologia, integrando le discipline di insegnamento con quelle dell'ecologia e della gestione del patrimonio culturale. Oltre ad aver ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale e internazionale – tra i quali le attività di scavo e di restauro in Turchia, nel sito di Hierapolis – tra le numerose ricerche archeologiche condotte nel Salento, quella prestigiosissima della scoperta del santuario di Atena a Castro, che ospitava una statua della dea, menzionata nell'opera di Virgilio ed individuata attraverso le indicazioni del poeta latino nell'Eneide.