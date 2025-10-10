Ad Ostuni e a San Vito dei Normanni la nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale 2025, tra diritti, inclusione e futuro delle istituzioni globali

Un viaggio tra cooperazione diritti e inclusione otto giornate di incontri mostre e dibattiti per ripensare il futuro delle istituzioni globali e del Mediterraneo come spazio di pace giustizia e solidarietà condivisa

Dal 11 al 19 ottobre 2025 Ostuni e San Vito dei Normanni ospitano la nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale promosso da AIFO e dalla RIDS Rete Italiana Disabilità e Sviluppo con il patrocinio di enti locali e partner internazionali

Questa edizione parte della Campagna AIFO per l Inclusione 2025 affronta un tema di grande urgenza la cooperazione internazionale e il futuro delle istituzioni globali In un mondo attraversato da conflitti armati disastri ambientali e crescenti diseguaglianze il Festival si propone come luogo di riflessione e di azione concreta per rilanciare il ruolo delle istituzioni globali e per promuovere una cooperazione fondata su pace giustizia e inclusione

Negli ultimi anni le tensioni geopolitiche e i conflitti in corso dall Ucraina al Medio Oriente fino alle crisi migratorie nel Mediterraneo hanno evidenziato la fragilità del sistema multilaterale La perdita di autorevolezza delle Nazioni Unite il mancato rispetto del diritto internazionale e la riduzione dei finanziamenti alle agenzie umanitarie rischiano di compromettere la convivenza pacifica tra i popoli

Come sottolinea Franco Colizzi coordinatore del Festival in un contesto mondiale attraversato da conflitti e crisi umanitarie è urgente domandarsi quale sia oggi il ruolo delle istituzioni globali nate per garantire la pace e la convivenza tra i popoli Non possiamo rinunciare all idea di un mondo che si governa attraverso il dialogo e la cooperazione

Il razionale del Festival si ispira all Obiettivo 16 dell Agenda ONU 2030 dedicato alla promozione di società pacifiche inclusive e giuste e alla costruzione di istituzioni efficaci responsabili e trasparenti Questo obiettivo viene declinato nel programma attraverso otto giornate di incontri mostre dibattiti e iniziative artistiche pensate per generare un dialogo tra cittadini associazioni e istituzioni

Il Festival nasce così come uno spazio civico aperto in cui la cultura e la partecipazione diventano strumenti di pace e cooperazione Attraverso esperienze concrete testimonianze internazionali e riflessioni teoriche il Festival vuole contribuire a una nuova consapevolezza collettiva sul ruolo delle istituzioni globali nel garantire la giustizia e i diritti fondamentali di ogni persona

Il Festival si articola in quattro blocchi tematici che rappresentano le colonne portanti della cooperazione contemporanea

Uno Memoria e testimonianza con la mostra fotografica Migranti nel Mediterraneo del fotoreporter Marcello Carrozzo e le esposizioni Escaping People e Itaca sempre dedicate al dramma e al coraggio dei migranti che attraversano il mare in cerca di vita e dignità

Due Diritti e disabilità presentazione della Dichiarazione di Amman Berlino 2025 sulla Inclusione Globale della Disabilità documento finale del Global Disability Summit con la partecipazione dei Garanti territoriali dei diritti delle persone con disabilità

Tre Convivialismo per cooperare un approfondimento sul Manifesto del Convivialismo filosofia della cooperazione non violenta che unisce intellettuali e attivisti di tutto il mondo

Quattro Ricostruire la pace incontri e testimonianze sulla ricostruzione postbellica con la presentazione del Patto di collaborazione tra i Comuni di Ostuni San Vito dei Normanni e Kobleve Ucraina e dibattiti sul futuro dell ONU e sui corpi civili europei di pace

Programma dettagliato degli eventi

Sabato 11 ottobre San Vito dei Normanni ore 17 e 30 Casa Carbotti Corso Leonardo Leo presentazione del programma del Festival e vernissage della mostra fotografica Migranti nel Mediterraneo del fotoreporter Marcello Carrozzo Introduce Franco Colizzi Coordinatore del Festival Interviene Silvana Errico Sindaco di San Vito dei Normanni Partecipa Alessandro Nardelli Giornalista Testimonianze di Peppino Apruzzi Presidente Associazione Migrantes Antonietta Masella Coordinatrice Associazione Migrantes di Ostuni e un ospite del SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione di San Vito dei Normanni

Lunedì 13 ottobre Ostuni ore 17 e 30 Sala Mostre Biblioteca Comunale inaugurazione della mostra Migranti nel Mediterraneo Introduce Tiziano Mele Giornalista Intervengono Angelo Pomes Sindaco di Ostuni Valerio Carrozzo figlio di Marcello Carrozzo e Franco Colizzi Coordinatore del Festival

Martedì 14 ottobre Ostuni ore 17 e 30 Auditorium Biblioteca Comunale presentazione della Dichiarazione di Amman Berlino 2025 sulla Inclusione Globale della Disabilità Introduce Luciano Ardesi Caporedattore Amici di Follereau AIFO Relaziona Giampiero Griffo DPI Italia Onlus sezione Disabled Peoples Partecipano Bernadette Giovene Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Ostuni e Silvana Errico Sindaco di San Vito dei Normanni Ore 20 Esibizione del gruppo Sbandieratori Battitori Nzegna di Carovigno in Piazza della Libertà Ostuni

Mercoledì 15 ottobre Ostuni ore 17 e 30 Auditorium Biblioteca Comunale Via F Rodio convegno I diritti delle persone con disabilità sul territorio Modera Dario Siciliano Garante di San Vito dei Normanni Interventi di Giampiero Griffo DPI Italia Onlus Antonio Giampietro Garante Regione Puglia Giovanna Nacci Garante Comune di Ostuni Bernadette Giovene Assessora Politiche Sociali Silvana Errico Sindaco di San Vito dei Normanni Giovanni Quartulli Dirigente Politiche Sociali Franco Cavallo Medico fisiatra e Nicola Moro Vice Direttore mensile Lo Scudo In collegamento Zoom Vincenzo Falabella Presidente nazionale FISH Intermezzi musicali del gruppo I Portatori di Gioia di Ceglie Messapica coordinati da Mafalda Pistilli

Giovedì 16 ottobre Ostuni ore 17 Auditorium Liceo Scientifico L Pepe incontro Convivialismo per cooperare in collaborazione con il MEIC Introduce Franco Colizzi dialogano Francesco Fistetti docente Università di Bari e Nello Ciraci Partecipano Salvatore Madaghiele dirigente scolastico e Salvatore De Stradis assessore del Comune di Ostuni

Venerdì 17 ottobre Ostuni ore 17 Sala Multimediale Banca di Credito Cooperativo di Ostuni Patto di collaborazione tra i Comuni di Ostuni San Vito dei Normanni e Kobleve Ucraina Saluto introduttivo di Francesco Mario Zaccaria Presidente BCC di Ostuni Introduce Franco Colizzi modera Nicola Moro Collegamento Zoom con il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale di Kobleve Traduzione a cura di Maryna Baranovska Mediatrice culturale Interventi di Angelo Pomes Sindaco di Ostuni Silvana Errico Sindaco di San Vito dei Normanni Laura Greco Assessore Attività Produttive Teresa Lococciolo Presidente Forum Società Civile Ostuni Angelo Moretti rappresentante MEAN e Domenico De Candia Console Onorario della Moldova per Puglia Basilicata e Molise Licio Tamborrino titolare Scaff Sistem illustrerà il progetto Peace Village realizzato in Ucraina Partecipano imprese locali e soci BCC Ore 20 Cena Mediterranea per l Inclusione presso l Istituto Alberghiero di Carovigno con la masterclass del professor Francesco Calamo

Sabato 18 ottobre San Vito dei Normanni ore 10 e 30 Casa Carbotti Corso Leonardo Leo incontro L ONU quale futuro Introduce Luciano Ardesi Caporedattore Amici di Follereau Interventi di Gianfranco Ferrante Croce Rossa Internazionale Raffaele Romano UNICEF Angelo Moretti MEAN Silvana Errico Sindaco di San Vito dei Normanni Riccardo Di Matteo Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia e Mohamed El Khatab Imam Comunità Islamica di Ostuni Conclusioni Franco Colizzi Coordinatore del Festival

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Brindisi Piazza Duomo partecipazione all Alzheimer Fest con laboratori performance e testimonianze dedicate alla dignità e ai diritti delle persone con demenza

Il Festival della Cooperazione Internazionale 2025 si propone non solo come un calendario di eventi ma come un vero e proprio spazio di partecipazione collettiva Tutte le iniziative sono aperte al pubblico gratuite e accessibili pensate per coinvolgere cittadini scuole associazioni operatori sociali e istituzioni È un invito a riflettere insieme su come costruire istituzioni giuste inclusive e trasparenti capaci di promuovere pace cooperazione e dignità umana

La dimensione partecipativa del Festival non si limita all ascolto durante le giornate sarà possibile contribuire con idee esperienze e proposte sui temi della cooperazione dell inclusione e dei diritti globali Laboratori mostre e incontri offriranno occasioni di confronto intergenerazionale con momenti di musica teatro e convivialità aperti alla cittadinanza

Come ricorda Franco Colizzi il Festival è un progetto di progetti un incontro tra persone e culture diverse che vogliono condividere una visione comune quella di un Mediterraneo e di un mondo davvero inclusivo Con questo spirito la nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale vuole essere un appello concreto all impegno civico e alla corresponsabilità solo rafforzando il dialogo e la cooperazione tra comunità e istituzioni è possibile dare futuro alla pace e alla giustizia globale