Campagna di vaccinazione antinfluenzale: avviate le prime somministrazioni nella Asl Brindisi

Ha preso il via la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Puglia.

La distribuzione delle dosi ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, alle Farmacie convenzionate e alle strutture sanitarie del territorio - promossa dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi - ha consentito il tempestivo avvio delle prime somministrazioni, grazie all’impegno attivo di tutti i professionisti sanitari coinvolti.

La vaccinazione è prevista prioritariamente per le seguenti categorie di rischio:

• bambini dai 6 mesi ai 6 anni;

• persone di tutte le età con patologie;

• persone assistite, ricoverate o ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie;

• persone dai 60 anni in su;

• donne in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”;

• familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze;

• personale sanitario, studenti e studentesse dell’area sanitaria e veterinaria;

• lavoratori dei servizi pubblici di interesse collettivo;

• donatori di sangue.

“Vaccinatevi, non aspettate il picco influenzale - è l’appello del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite -. La vaccinazione antinfluenzale è il modo più sicuro ed efficace per ridurre i casi gravi e le complicanze, proteggendo sé stessi e gli altri. A completare la protezione contribuiscono semplici comportamenti, come lavare regolarmente le mani e asciugarle correttamente, osservare una buona igiene respiratoria, restare a casa se si presentano sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili, evitare il contatto stretto con persone con sintomatologia attribuibile all’influenza, evitare di toccarsi occhi, naso o bocca".

Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, è fortemente raccomandata l’adesione alle vaccinazioni anti Covid-19, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster, al fine di assicurare una protezione più estesa e completa delle persone maggiormente a rischio.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI