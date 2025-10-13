Alice Butaud a Brindisi con “La vita comincia alle medie”: l’autrice francese incontra il pubblico per la prima volta in città

Giovedì 16 ottobre 2025, ore 17.00 – Mediaporto di Brindisi

Ingresso libero

Rientra nel programma di Cantieri Educativi a Brindisi, la rassegna dedicata ai percorsi di crescita, scuola e comunità educante, l’incontro con Alice Butaud, autrice e attrice francese tra le voci più sensibili della nuova narrativa per ragazzi.

Per la prima volta a Brindisi, Butaud incontrerà ragazze, ragazzi, insegnanti e famiglie per presentare la serie La vita comincia alle medie (La vie commence en sixième, edizioni La Nuova Frontiera), un racconto ironico e profondo sulle relazioni, le scoperte e i piccoli turbamenti che segnano il passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

L’appuntamento è giovedì 16 ottobre alle ore 17.00 negli spazi di Mediaporto di Brindisi, a cura di Pupilla Libri Giochi e Attività.

Oltre a genitori, lettori, amanti della letteratura, sono invitate al dialogo tra l’autrice e Chiara Sergio, le classi quinte della scuola primaria e le prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro insegnanti.

Prenotazioni per i gruppi scolastici: Libreria Pupilla – 335 7747308.

L’ingresso è libero e sarà possibile acquistare i volumi La vita comincia alle medie – Caterina e Idrissa.

L’autrice

Nata a Boulogne-Billancourt nel 1983, Alice Butaud si è formata alla prestigiosa École Claude Mathieu di Parigi e ha lavorato con registi come Christophe Honoré, prendendo parte a film cult del nuovo cinema francese come Dans Paris e Les Chansons d’amour.

Negli ultimi anni ha rivolto la propria sensibilità alla scrittura per ragazzi, con uno sguardo poetico e autentico sul mondo dell’adolescenza.

Il suo primo romanzo, Les filles montent pas si haut d’habitude (Gallimard Jeunesse, 2022), ha ricevuto la Pépite de la fiction junior al Salon du livre de jeunesse di Montreuil.

Con la serie La vie commence en sixième, Butaud racconta con intelligenza emotiva e leggerezza il piccolo universo delle scuole medie: un luogo di amicizie, desideri e scoperte, dove la vita – davvero – comincia.

La rassegna Cantieri Educativi.

L’incontro con Alice Butaud fa parte della rassegna Cantieri Educativi a Brindisi, un ciclo di appuntamenti dedicati alla crescita, alla scuola e alla comunità, curato insieme a a Factory Compagnia Transadriatica, Teatri del Nord Salento, Meridiani Perduti, INTI, Comune di Brindisi, Nuovo Teatro Verdi, ImmaginAbile Impresa Sociale, Legami di Comunità, MoVI, e Consorzio Sociale BR1, con il coordinamento del progetto Ministero dei Sogni.

Il progetto rientra nella più ampia programmazione attivata da Regione Puglia - Polo Bibliomuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.