LavoroXTe, 87 posti disponibili nel Brindisino: il Camper del Lavoro porta i servizi dei CPI nei comuni della provincia

lunedì 13 ottobre 2025

Opportunità di occupazione e servizi di prossimità per cittadini e imprese: è questo il doppio fronte su cui ARPAL Puglia continua a investire nell’Ambito territoriale di Brindisi. Secondo il 40° report settimanale dei Centri per l’Impiego provinciali, sono 47 gli annunci attivi sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, per un totale di 87 figure ricercate nei principali settori produttivi del territorio.

Il Camper del Lavoro nei comuni della provincia
Prosegue, intanto, il viaggio del Camper del Lavoro, lo sportello mobile di ARPAL Puglia che porta i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nelle comunità locali. Dal 13 al 20 ottobre, il camper farà tappa a San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Oria, offrendo supporto personalizzato a cittadini e imprese.

L’iniziativa – realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra – punta a rendere più accessibili le politiche attive del lavoro, con servizi di orientamento professionale, assistenza nella stesura o aggiornamento del curriculum, consulenze su offerte e formazione, oltre a informazioni per chi assume. Il progetto contribuisce anche alla lotta contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione lavorativa.

I dati del 40° report settimanale
Il nuovo bollettino elaborato da ARPAL Brindisi conferma un panorama occupazionale variegato. In testa si colloca il settore commercio, con 26 figure ricercate, seguito da turismo e ristorazione (23 risorse) e dal comparto edile (8 posizioni aperte).
A seguire: assicurazioni (5), metalmeccanico e logistica (4 ciascuno), trasporti (3), servizi alla persona, contabilità e artigianato (2 posizioni per settore). Completano il quadro un posto ciascuno nei comparti agricolo-zootecnico, tessile, elettromeccanico e alimentare.

Sono inoltre segnalate quattro posizioni riservate, di cui due destinate agli iscritti alle categorie protette (art.18) e due a persone con disabilità ai sensi della legge 68/99.

Formazione e opportunità all’estero
Il report evidenzia anche le proposte di lavoro e formazione all’estero tramite la rete EURES, che favorisce la mobilità professionale in Europa. Restano attive, inoltre, le sezioni dedicate ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati e ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte, aggiornate quotidianamente, sono consultabili sul portale “LavoroXTe Puglia”, da cui è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Informazioni, aggiornamenti e iniziative sono disponibili anche sulla pagina Facebook “Centri Impiego Brindisi e Provincia”, sul portale SINTESI Brindisi e sui profili Google dei singoli CPI.

Contatti e orari dei Centri per l’Impiego
Per assistenza e consulenza, cittadini e imprese possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Il report completo è consultabile al link: https://rb.gy/n66xpv

