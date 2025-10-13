Attualità

Eolico offshore in Puglia, Rinaldi (Nadara): “Rafforzato il tessuto produttivo”

lunedì 13 ottobre 2025

Pubblichiamo la dichiarazione di Giovanni Rinaldi – Senior Project Manager Eolico Offshore, JV Nadara-BlueFloat Energy – tra i relatori del panel ‘Supply chain e nuove competenze for energy industries: opportunità per il sistema PMI’ nell’ambito della rassegna ‘I colori dell’energia’:

“Il settore dell’eolico offshore galleggiante è molto più di una tecnologia per la transizione energetica: è una leva strategica per lo sviluppo industriale, la crescita occupazionale e il rafforzamento del tessuto produttivo italiano. L’Italia, grazie alla sua leadership in settori come la metallurgia, la navalmeccanica e le infrastrutture portuali, è in una posizione privilegiata per intercettare le opportunità offerte da questa filiera. Le PMI possono inserirsi in ogni fase del processo e della supply chain: dalla produzione di componenti strutturali all’assemblaggio, dalla logistica all’installazione, fino alla manutenzione e alla gestione operativa degli impianti. L’eolico offshore galleggiante è una tecnologia che parla al futuro, ma che può generare benefici concreti già oggi: rafforzando il tessuto produttivo nazionale, creando lavoro qualificato, valorizzando le competenze locali e contribuendo alla sostenibilità economica e ambientale del Paese”

