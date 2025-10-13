Cultura

Confesercenti Brindisi rinnova i vertici: eletti i nuovi presidenti di FISMO, AIGO e Impresa Donna

lunedì 13 ottobre 2025

Nel corso della giornata di domenica 12 ottobre, al termine del convegno “Donne e Mare” si sono svolte le assemblee elettive delle federazioni di categoria più importanti della Confesercenti; in

particolare, approfittando della 21ª edizione dello Slim salone nautico di Puglia, l’assemblea dei

soci della FISMO - federazione italiana settore moda - e dell’AIGO – Federazione di dell’ospitalità

diffusa della Confesercenti – hanno eletto il nuovo gruppo dirigente ed i presidenti delle 2

federazioni.

 

In particolare, l’assemblea dei soci FISMO ha confermato alla carica di Presidente il Dottor

Antonio D’Amore, imprenditore del settore e Retali partner del Gruppo Max Mara, mentre per

AIGO Confesercenti è stato eletto Michele Piccirillo, già presidente della Confesercenti provinciale

di Brindisi, da anni impegnato nella promozione turistica del territorio e nel riconoscimento del

ruolo delle strutture ricettive extra alberghiere pugliesi.

 

Inoltre, nella giornata di oggi 13 ottobre, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi si è svolta l’Assemblea di Impresa Donna Confesercenti che, dopo aver discusso con l’ASL Brindisi sul tema della prevenzione medico sanitaria tra le imprenditrici della provincia (Ottobre Rosa  d’Impresa – La prevenzione è donna), ha nominato il nuovo gruppo dirigente e confermato la dott.sa Divina Greco Coordinatrice Provinciale.

Si è così dato avvio alla importante fase di rinnovo di tutti gli organismi dirigenti della

Confesercenti Provinciale che, nel corso dei primi mesi del 2026, saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Confesercenti Brindisi.

 

 

Il Presidente Prov.le Confesercenti 

MICHELE PICCIRILLO

cultura
Amici dei Musei Brindisi celebra la Giornata Europea e Nazionale FIDAM con l’archeologo Francesco D’Andria al Palazzo Granafei Nervegna
Avrà luogo domenica, 12 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, a Brindisi, Sala della Colonna nel Palazzo ...

