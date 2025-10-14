Villa Castelli si mobilita per la pace: manifestazione “Mai più genocidio – Stop a tutte le guerre”

VILLA CASTELLI - Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17.00, si terrà in Piazza Municipio, la manifestazione pubblica “MAI PIU’ GENOCIDIO – STOP A TUTTE LE GUERRE”.

L'iniziativa, presentata come manifestazione pacifica a favore della Palestina e contro tutte le guerre, è promossa da Europa Verde Villa Castelli e da un ampio coordinamento di associazioni locali, tra cui Teatro Menzatì, Villa Castelli On Line Aps, Meta Sud, Ambientiamoci, Se Puede Cooperativa Sociale, Collettivo Fluo, Laboratorio Collettivo di Via Puccini, Anpi Ceglie Messapica / Villa Castelli, e sostenuto da diverse personalità tra cui Isabella Vitale consigliera di “Radici d’Impegno” a Ceglie Messapica, Leonardo Palmisano componente segreteria regionale Partito Democratico, Riccardo Rossi segretario regionale Europa Verde – Verdi, Domenico Turrisi coportavoce provinciale di Europa Verde Brindisi e componente del coordinamento regionale Europa Verde Puglia.

L'evento nasce dall’urgenza morale e civile di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza e in ogni terra martoriata dal conflitto. Chiunque può sottoscrivere il documento politico della manifestazione, cittadini, associazioni, enti pubblici o privati.

Il documento politico che sostiene la mobilitazione intende denunciare la catastrofe umanitaria in corso e richiamare il Governo italiano ai suoi doveri costituzionali e internazionali, con un chiaro focus sui diritti umani e la cooperazione internazionale. Richiamandosi all’Articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra, le associazioni promotrici chiedono un cessate il fuoco permanente e l'immediato ritiro delle forze armate israeliane dalla Striscia di Gaza. Parallelamente, si esige la sospensione dell’export di armi e rifornimenti verso Israele e il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina come passo politico fondamentale.

La richiesta di intervento si basa su dati specifici che evidenziano una crisi umanitaria senza precedenti: oltre l’80% delle vittime palestinesi sono civili, e circa il 70% delle persone uccise sono donne e bambini. Per contrastare questa situazione, si chiede l’apertura e la protezione di canali umanitari sicuri e permanenti, interventi urgenti per la ricostruzione, il rientro degli sfollati e il rilascio immediato di tutte le persone sottoposte a detenzione arbitraria.

Gli organizzatori sottolineano che, pur denunciando con fermezza la distruzione e l’assedio di Gaza, questa manifestazione non intende in alcun modo giustificare o sostenere Hamas. Gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 sono stati un crimine atroce. Tuttavia, come ammonito dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, "nessuna causa può legittimare il massacro di civili". L'obiettivo è spezzare il ciclo di violenza, confidando che "serve il coraggio della pace, che nasce dal riconoscere la dignità dell’altro anche nel nemico", come ricordato dal Cardinale Pietro Parolin.

L’azione proposta mira a orientare la politica estera italiana verso la pace e la legalità internazionale, agendo sia sulle cause (interventi politici e sospensione forniture belliche) sia sugli effetti (sostegno umanitario). L'iniziativa intende inoltre avviare un percorso stabile di cooperazione e coordinamento tra realtà civiche per promuovere azioni di pace e sensibilizzazione, a supporto di una proposta di carattere nazionale.

Si invita la cittadinanza di Villa Castelli e dei comuni limitrofi a partecipare alla manifestazione del 19 ottobre 2025, per esprimere insieme una voce di pace, giustizia e umanità.