Eventi

Villa Castelli si mobilita per la pace: manifestazione “Mai più genocidio – Stop a tutte le guerre”

martedì 14 ottobre 2025

VILLA CASTELLI - Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17.00, si terrà  in Piazza Municipio, la manifestazione pubblica “MAI PIU’ GENOCIDIO – STOP A TUTTE LE GUERRE”. 

 

L'iniziativa, presentata come manifestazione pacifica a favore della Palestina e contro tutte le guerre, è promossa da Europa Verde Villa Castelli e da un ampio coordinamento di associazioni locali, tra cui Teatro Menzatì, Villa Castelli On Line Aps, Meta Sud, Ambientiamoci, Se Puede Cooperativa Sociale, Collettivo Fluo, Laboratorio Collettivo di Via Puccini, Anpi Ceglie Messapica / Villa Castelli, e sostenuto da diverse personalità tra cui Isabella Vitale consigliera di “Radici d’Impegno” a Ceglie Messapica, Leonardo Palmisano componente segreteria regionale Partito Democratico, Riccardo Rossi segretario regionale Europa Verde – Verdi, Domenico Turrisi coportavoce provinciale di Europa Verde Brindisi e componente del coordinamento regionale Europa Verde Puglia.

 

L'evento nasce dall’urgenza morale e civile di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza e in ogni terra martoriata dal conflitto. Chiunque può sottoscrivere il documento politico della manifestazione, cittadini, associazioni, enti pubblici o privati.

 

Il documento politico che sostiene la mobilitazione intende denunciare la catastrofe umanitaria in corso e richiamare il Governo italiano ai suoi doveri costituzionali e internazionali, con un chiaro focus sui diritti umani e la cooperazione internazionale. Richiamandosi all’Articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra, le associazioni promotrici chiedono un cessate il fuoco permanente e l'immediato ritiro delle forze armate israeliane dalla Striscia di Gaza. Parallelamente, si esige la sospensione dell’export di armi e rifornimenti verso Israele e il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina come passo politico fondamentale.

 

La richiesta di intervento si basa su dati specifici che evidenziano una crisi umanitaria senza precedenti: oltre l’80% delle vittime palestinesi sono civili, e circa il 70% delle persone uccise sono donne e bambini. Per contrastare questa situazione, si chiede l’apertura e la protezione di canali umanitari sicuri e permanenti, interventi urgenti per la ricostruzione, il rientro degli sfollati e il rilascio immediato di tutte le persone sottoposte a detenzione arbitraria.

 

Gli organizzatori sottolineano che, pur denunciando con fermezza la distruzione e l’assedio di Gaza, questa manifestazione non intende in alcun modo giustificare o sostenere Hamas. Gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023 sono stati un crimine atroce. Tuttavia, come ammonito dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, "nessuna causa può legittimare il massacro di civili". L'obiettivo è spezzare il ciclo di violenza, confidando che "serve il coraggio della pace, che nasce dal riconoscere la dignità dell’altro anche nel nemico", come ricordato dal Cardinale Pietro Parolin.

 

L’azione proposta mira a orientare la politica estera italiana verso la pace e la legalità internazionale, agendo sia sulle cause (interventi politici e sospensione forniture belliche) sia sugli effetti (sostegno umanitario). L'iniziativa intende inoltre avviare un percorso stabile di cooperazione e coordinamento tra realtà civiche per promuovere azioni di pace e sensibilizzazione, a supporto di una proposta di carattere nazionale.

 

Si invita la cittadinanza di Villa Castelli e dei comuni limitrofi a partecipare alla manifestazione del 19 ottobre 2025, per esprimere insieme una voce di pace, giustizia e umanità.

Altri articoli
FrancavillaSera
Francavilla Fontana: eseguita ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio e furto aggravato.
14/10/2025
Stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. ...
BrindisiSera
Oggi Brindisi ricorda Norma Cossetto: deposizione floreale sulla panchina rossa a lei dedicata
14/10/2025
Il 10 febbraio di ogni anno, “ Giorno del Ricordo”, (giornata nazionale istituita con Legge n° 92 del 30 marzo 2004) , questo ...
BrindisiSera
SNIM BRINDISI: la Puglia si interroga sulla carenza di posti barca
14/10/2025
Nella giornata conclusiva del 21^ Salone Nautico di Puglia si è svolto un dibattito sul tema “La carenza di posti-barca: un freno per lo ...
Dalla regione
È nato “Picci”, la nuova mascotte della Protezione Civile della Regione Puglia
14/10/2025
In occasione della settimana nazionale della Protezione Civile, si è svolto, nella mattinata odierna, presso la Scuola Secondaria di Primo ...
BrindisiSera
Confesercenti Brindisi rinnova i vertici: eletti i nuovi presidenti di FISMO, AIGO e Impresa Donna
13/10/2025
Nel corso della giornata di domenica 12 ottobre, al termine del convegno “Donne e Mare” si sono svolte le assemblee elettive delle ...
OstuniSera
Ostuni accelera sulla transizione verde: approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
13/10/2025
Il Consiglio comunale di Ostuni, nella seduta del 30 settembre 2025, ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima ...
cultura
Confesercenti Brindisi rinnova i vertici: eletti i nuovi presidenti di FISMO, AIGO e Impresa Donna
Nel corso della giornata di domenica 12 ottobre, al termine del convegno “Donne e Mare” si sono svolte ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce