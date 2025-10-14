Attualità

Un milione di euro per Muro Tenente: Latiano e Mesagne per la valorizzazione del parco archeologico

martedì 14 ottobre 2025

Ammesso a finanziamento, il progetto delinea un futuro di ulteriore tutela, didattica e fruizione dell’antica città messapica, riconosciuta Patrimonio Unesco dal 2024 per i recenti ritrovamenti riconducibili alla Via Appia Regina Viarum.

Si è tenuta sabato scorso, 11 ottobre, la conferenza stampa per presentare il progetto preliminare elaborato in stretta collaborazione tra i Comuni di Latiano e Mesagne per la riqualificazione e valorizzazione del Parco Archeologico di Muro Tenente. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo di 1 milione di euro nell’ambito dell’avviso pubblico “SMART-in – Valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico” (Accordo Coesione POC Puglia 2021 – 2027).

«Si tratta di un finanziamento ottenuto grazie al lavoro congiunto dei tecnici comunali dei due Enti che permetterà di continuare a tutelare e promuovere questa bellissima realtà condivisa tra Mesagne e Latiano», ha puntualizzato il sindaco di Latiano Mino Maiorano durante l’incontro con gli operatori dell’informazione.

 «Un lavoro sinergico che abbiamo prodotto attraverso la collaborazione tra i due Comuni, con tutte le componenti necessarie, dai tecnici ai consulenti politici: quando due comunità così vicine scelgono di cooperare i risultati possono essere, come in questo caso, sorprendentemente positivi», ha dichiarato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli.

I primi cittadini hanno ringraziato i tecnici comunali di Mesagne e Latiano, gli architetti Marta Caliolo e Giuseppe Muri, e tutti i soggetti che svolgono un ruolo di primo piano per la valorizzazione dell’antica area archeologica, a partire dalla SABAP - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, dal ruolo fondamentale assunto dal direttore del Parco di Muro Tenente Gert Burgers e dalla Cooperativa Impact

. Come sottolineato dai consulenti comunali Mimmo Stella e Angelo Gaglione, il progetto, pur costituendo un quadro preliminare suscettibile di ottimizzazioni nella fase esecutiva, stabilisce una visione chiara e sostenibile per lo sviluppo del sito, puntando su sicurezza, innovazione didattica e compatibilità paesaggistica.  

I fondi ottenuti saranno destinati a quattro aree di intervento cruciali per trasformare Muro Tenente in un polo di eccellenza archeologica e culturale. Nello specifico, saranno eseguiti interventi di contenimento del degrado e dell'erosione delle aree archeologiche.

Si prevedono argini in conci di tufo a secco per la sistemazione delle scarpate e il rifacimento delle recinzioni perimetrali e interne con nuove staccionate in legno trattato per garantire sicurezza e uniformità visiva. L’intervento più significativo è la realizzazione della nuova Archeofficina, un laboratorio polifunzionale e centro nevralgico del parco.

 Sarà un edificio leggero e completamente reversibile (costruito in legno su pali a vite, evitando fondazioni invasive. Ospiterà un laboratorio di restauro per i reperti, un laboratorio didattico e multimediale per scuole e ricercatori, uno spazio espositivo per attività divulgative. L'Archeofficina sarà il punto di raccordo tra tutela, ricerca e divulgazione.

Sarà migliorata la qualità del percorso di visita con l'introduzione di nuova segnaletica uniforme, multilingue e in Braille, e ancora pannelli didattici e informativi aggiornati e un impianto di illuminazione a basso consumo per consentire la fruizione serale e lo svolgimento di eventi culturali, il tutto in armonia con il paesaggio rurale. Tutti gli interventi sono improntati a criteri di sostenibilità ambientale e reversibilità. I materiali impiegati - legno, acciaio, tufo locale - sono stati scelti per armonizzarsi con il contesto, e l'intero progetto dialoga con iniziative preesistenti, come il progetto HORTUS, per creare una sinergia tra agricoltura, ricerca e patrimonio. 

Il progetto preliminare è stato approntato aprendo ad una fase esecutiva che per la definizione dei dettagli - materiali, finiture, percorsi – terrà aperto un confronto costante con la Soprintendenza e gli enti competenti.

 L’obiettivo condiviso dei Comuni di Latiano e Mesagne è rendere il Parco di Muro Tenente più sicuro, più accessibile, nell’ottica di generare ulteriore impatto culturale, economico e sociale per l'intero territorio.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Giornata Mondiale dell’Alimentazione: il “Pertini” di Brindisi celebra la sostenibilità con laboratori e attività aperte alle scuole
14/10/2025
EBRINDISI – Giovedì 16 ottobre l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi sarà protagonista della ...
BrindisiSera
Nuova stagione al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi: partono le sottoscrizioni per i nuovi abbonati
14/10/2025
Dopo la fase dedicata ai rinnovi, la campagna del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi entra nel vivo: da mercoledì 15 ottobre la stagione si apre ...
FasanoSera
Arrestato fasanese ritenuto responsabile di detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico
14/10/2025
Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta ...
FrancavillaSera
Francavilla Fontana: eseguita ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio e furto aggravato.
14/10/2025
Stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. ...
Villa CastelliSer..
Villa Castelli si mobilita per la pace: manifestazione “Mai più genocidio – Stop a tutte le guerre”
14/10/2025
VILLA CASTELLI - Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17.00, si terrà  in Piazza Municipio, la manifestazione pubblica “MAI ...
BrindisiSera
Oggi Brindisi ricorda Norma Cossetto: deposizione floreale sulla panchina rossa a lei dedicata
14/10/2025
Il 10 febbraio di ogni anno, “ Giorno del Ricordo”, (giornata nazionale istituita con Legge n° 92 del 30 marzo 2004) , questo ...
cultura
Confesercenti Brindisi rinnova i vertici: eletti i nuovi presidenti di FISMO, AIGO e Impresa Donna
Nel corso della giornata di domenica 12 ottobre, al termine del convegno “Donne e Mare” si sono svolte ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce