Brindisi, grande partecipazione al “1° Trofeo Trombillo” del Circolo della Vela

BRINDISI – Una giornata di sport e vento perfetto ha accompagnato la prima edizione del Trofeo “Trombillo”, regata riservata alla classe Optimist, organizzata dal Circolo della Vela Brindisi nelle acque dello “Stadio del Vento”.

L’evento, svoltosi domenica, ha visto la partecipazione di numerosi giovani velisti provenienti da diverse realtà del territorio, confermando la vitalità della scuola-vela brindisina e la crescente passione per questo sport tra le nuove generazioni.

Nel gruppo A, il primo posto è andato ad Antonio Anglani (LNI Brindisi), seguito da Riccardo Gagliano (Circolo della Vela Brindisi) e Francesco D’Adamo (Circolo della Vela Brindisi).

Nel gruppo B, invece, ha trionfato Tristan Moore (Circolo della Vela Brindisi), con Nemo Pantaleoni e Francesco Mitrotta, entrambi del Circolo brindisino, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Il Trofeo “Trombillo” rappresenta una delle numerose iniziative promosse dal Circolo della Vela Brindisi, impegnato tutto l’anno nella valorizzazione della vela giovanile attraverso attività agonistiche e formative. Un successo organizzativo e sportivo che conferma il ruolo centrale del sodalizio brindisino nella diffusione della cultura del mare e dello sport velico in Puglia.