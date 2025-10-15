Eventi

Ceglie Messapica unico Comune in Puglia per la 22ª Giornata Nazionale del Trekking Urbano

mercoledì 15 ottobre 2025

Un Viaggio Tra Storia, Cultura e Spiritualità

Ceglie Messapica si prepara a essere protagonista a livello nazionale, rappresentando l'unica città della Puglia all'interno della 22ª Giornata Nazionale del Trekking Urbano. L'iniziativa, che si svolge in contemporanea in 84 città italiane, quest'anno è dedicata al tema “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”, invitando a una riscoperta lenta e consapevole dei territori.

La manifestazione si articola in due giornate, coinvolgendo prima le scuole e poi il pubblico generale:

Venerdì 31 ottobre: giornata riservata agli studenti.
Sabato 1° novembre: trekking aperto a tutti.
Un percorso tra borgo e Murgia

Il percorso proposto dal comune messapico è un'esperienza unica che fonde l'ambiente urbano con quello rurale circostante. I partecipanti avranno l'occasione di attraversare i caratteristici vicoli imbiancati a calce del centro storico, visitare chiese risalenti al XII secolo, ammirare piazze ed edicole votive.

Il cammino condurrà anche al belvedere, offrendo una vista spettacolare sulla "valle" degli orti urbani. Dalle propaggini della Murgia, lo sguardo si aprirà poi su vasti paesaggi di ulivi, querce e antichi sentieri, evidenziando il ricco patrimonio naturale e paesaggistico della zona.

Il Trekking Urbano non è solo una passeggiata, ma una forma di turismo sostenibile, lento e consapevole, che mira a valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, culturale e naturale, invitando a riscoprire l'identità più profonda dei luoghi.

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione al trekking del 1° novembre è a numero chiuso. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 333 9775996 o compilando il modulo online al link: https://forms.gle/xybz2shyd3nEfVVSA.

Ulteriori dettagli sul percorso sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: https://trekkingurbano.info/portfolio/ceglie-messapica/

