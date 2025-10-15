San Vito dei Normanni, scuole chiuse per l’allerta meteo arancione: il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale

SAN VITO DEI NORMANNI – Alla luce delle previsioni meteo che annunciano forti temporali sul territorio salentino, il sindaco di San Vito dei Normanni ha firmato un’ordinanza che dispone l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025.

La decisione è stata presa in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Puglia – Centro Funzionale Decentrato, valida dalle 00.00 del 16 ottobre per le successive 20 ore. L’avviso riguarda in particolare la zona di allerta Salento, dove si prevedono precipitazioni intense e possibili criticità di tipo idrogeologico.

Il sindaco ha disposto l’attivazione immediata del C.O.C., con sede presso la Polizia Locale di via Don Luigi Sturzo n. 1, per coordinare eventuali interventi in caso di emergenza.

Il centro, operativo fino al termine della gestione dell’allerta, si avvarrà di diverse funzioni di supporto, tra cui:

unità e coordinamento,

sanità e assistenza sociale,

telecomunicazioni di emergenza,

mobilità,

servizi assistenziali,

volontariato.

Il C.O.C. sarà contattabile ai numeri 0831/955412 e 0831/951014

“Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – è immediatamente esecutivo e resterà valido fino al termine dell’emergenza”.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione a sottopassi, zone rurali e aree a rischio allagamento.