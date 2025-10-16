Teatro

“Il giardino dei ricordi”: a Ostuni teatro e solidarietà con il Rotary Club per formare infermieri ostetrici in Ciad

giovedì 16 ottobre 2025

Il 17 Ottobre, alle ore 19, il Rotary Club "Ostuni - Valle d'Itria - Rosamarina" presieduto dal Dr. Pasquale Candelli ospita la Compagnia del Teatro Folletti e Folli nello spettacolo " Il Giardino dei Ricordi ".


Il testo è liberamente ispirato al " Giardino dei Ciliegi " di A.Cechov mentre la regia è di Dario Ubaldo Lacitignola.
Siamo all'ottava replica, un risultato inaspettato che riempie di orgoglio ed entusiasmo, un gruppo di allievi di un laboratorio teatrale," Il Gioco dell'Attore " che riparte con rinnovato impegno, il 30 ottobre presso la Casa della Musica Ostuni.
In questa nuova replica avremo un motivo in più per essere orgogliosi del nostro lavoro.
L'evento, infatti, è finalizzato ad un service di beneficenza il cui ricavato servirà a formare, in Italia, due infermieri ostetrici del Ciad, tra gli Stati più poveri al mondo.
Nei primi mesi dell'anno i rotariani ostunesi, con la Presidenza del Dr. Antonio Castellana, hanno infatti già raccolto una somma di denaro importante servita a realizzare una intera sala parto in struttura ospedaliera dello stesso Stato che ne era totalmente sprovvista.
Il Rotary Club di Ostuni ringrazia l'intera Compagnia teatrale per la generosità e disponibilità mostrata nel voler essere parte di un progetto così ambizioso ed umanitario.


IL GIARDINO DEI RICORDI
liberamente ispirato al “Giardino dei ciliegi” di Anton Cechov, narra il declino di una famiglia aristocratica russa, la loro lotta per conservare la tenuta, inclusa una pregiata coltivazione di ciliegi, destinata alla vendita all’asta a causa di gravi debiti. Il giovane Lopachin, figlio di un servo, propone di lottizzare la tenuta per salvarla, ma la famiglia è troppo legata al passato e all’immagine del giardino, che con i suoi ciliegi, rappresenta un passato glorioso, un legame affettivo che i proprietari non sono disposti a cedere. Così il conflitto tra passato e presente, evidenzia l’incapacità dei nobili di adattarsi al cambiamento. Qui entra in gioco la nostra personalizzazione dell’opera, introducendo ricordi e emozioni personali degli attori. Questa rivisitazione non devia dal tema, poiché nei racconti di vita quotidiana, ognuno potrà riconoscersi, emozionarsi e magari sentire il bisogno di condividere un proprio ricordo.

In scena Carmela Ammirabile, Carmen Milone, Enza Asciano, Francesco Cofano, Francesco Chialà, Giovanna Ammirabile, Luigi Del Vecchio, Maria Ciraci, Maria Semeraro, Mattia Roma, Miriam Tamburrino, Teresa Annicchiarico.
Regia Dario Ubaldo Lacitignola
produzione Teatro Folletti e Folli.

 

Vi aspettiamo venerdì 17 ottobre ore 19 presso il Centro di spiritualità Madonna della Nova Ostuni Via S. Giovanni Bosco, 10
L'evento è aperto al pubblico.
--
"Folletti e Folli" 
Dario Lacitignola 
Sezione Teatro "Folletti e Folli ETS"
Contrada Camastra s.n.c. - 72017 Ostuni (BR)
www.follettiefolli.it /  info@follettiefolli.it
follettiefolli@gmail.com  / teatrofollettiefolli@gmail.com 
+39 347 5986360

Altri articoli
BrindisiSera
Dal carcere al palcoscenico: dieci anni di arte e inclusione con AlphaZTL. Domani al Teatro Don Bosco di Brindisi la performance “Lady UP”
16/10/2025
BRINDISI – Dieci anni di arte, inclusione e libertà di espressione. Domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 20, il Teatro Don Bosco ...
Mesagne
Mesagne: potenziamento dell’Infopoint turistico grazie a un nuovo finanziamento regionale
16/10/2025
Il Comune di Mesagne è tra gli enti beneficiari del finanziamento regionale previsto dall’Avviso per la selezione di proposte ...
CarovignoSera
Controlli “ad alto impatto” dei Carabinieri a Carovigno: due denunce, quattro giovani segnalati per droga e raffica di sanzioni
16/10/2025
CAROVIGNO – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. Nella ...
Mesagne
Scoperta una piantagione di marijuana tra Mesagne e Torre Santa Susanna: oltre 20 piante sequestrate dalla Polizia
16/10/2025
Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta ...
BrindisiSera
Allerta meteo arancione su Brindisi e provincia: scuole chiuse in diversi comuni, attivato il COC
15/10/2025
Brindisi, 15 ottobre 2025 – La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo “arancione” per rischio ...
San VitoSera
San Vito dei Normanni, scuole chiuse per l’allerta meteo arancione: il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale
15/10/2025
SAN VITO DEI NORMANNI – Alla luce delle previsioni meteo che annunciano forti temporali sul territorio salentino, il sindaco di San Vito dei ...
cultura
Confesercenti Brindisi rinnova i vertici: eletti i nuovi presidenti di FISMO, AIGO e Impresa Donna
Nel corso della giornata di domenica 12 ottobre, al termine del convegno “Donne e Mare” si sono svolte ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce