Attualità

Mesagne: potenziamento dell’Infopoint turistico grazie a un nuovo finanziamento regionale

giovedì 16 ottobre 2025

Il Comune di Mesagne è tra gli enti beneficiari del finanziamento regionale previsto dall’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione per l’anno 2025 degli Info-point turistici appartenenti alla Rete Regionale (Linea di intervento 3.2 “Turismo e ospitalità”, Area tematica 3 “Competitività imprese”, Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche” - POC Puglia 2021-2027).

Grazie al progetto intitolato "La Bellezza dell’Arte e dei Luoghi", fino al prossimo 30 gennaio, il pubblico potrà usufruire di un potenziamento straordinario dei servizi e delle attività culturali.

Il Castello comunale, con annesso Museo e Sportello informativo, osserverà i seguenti orari di apertura:

Lunedì: dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Martedì e mercoledì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi: apertura prolungata e continuata dalle ore 09:00 alle ore 22:00.
In aggiunta agli orari prolungati, sarà offerto un programma straordinario di iniziative ed eventi culturali, tutti ad accesso gratuito, con la sola prenotazione obbligatoria all'Info-point turistico, chiamando il numero 0831-732285.

Si parte domenica prossima, 19 ottobre, con l’appuntamento “Torre Guaceto tra natura ed archeologia”, un’escursione alla scoperta della Riserva natura per un’occasione in cui la storia si integra con l’ambiente. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it.

Altri articoli
Mesagne
Piazza Iqbal Masih si accende: sabato 18 settembre la Prima Festa d’Autunno a Mesagne
16/10/2025
Sabato 18 settembre, Piazza Iqbal Masih a Mesagne sarà teatro della Prima Festa d’Autunno, un evento che promette di trasformare uno ...
BrindisiSera
Brindisi, "Armonie Intrecciate": al via la nuova stagione concertistica de “Le Voci dell’Arte” dal 18 ottobre presso l’ex Convento Santa Chiara
16/10/2025
Il 18 ottobre 2025 riparte la programmazione concertistica dell’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” - APS di ...
BrindisiSera
Dal carcere al palcoscenico: dieci anni di arte e inclusione con AlphaZTL. Domani al Teatro Don Bosco di Brindisi la performance “Lady UP”
16/10/2025
BRINDISI – Dieci anni di arte, inclusione e libertà di espressione. Domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 20, il Teatro Don Bosco ...
CarovignoSera
Controlli “ad alto impatto” dei Carabinieri a Carovigno: due denunce, quattro giovani segnalati per droga e raffica di sanzioni
16/10/2025
CAROVIGNO – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. Nella ...
OstuniSera
“Il giardino dei ricordi”: a Ostuni teatro e solidarietà con il Rotary Club per formare infermieri ostetrici in Ciad
16/10/2025
Il 17 Ottobre, alle ore 19, il Rotary Club "Ostuni - Valle d'Itria - Rosamarina" presieduto dal Dr. Pasquale Candelli ospita la Compagnia del Teatro ...
Mesagne
Scoperta una piantagione di marijuana tra Mesagne e Torre Santa Susanna: oltre 20 piante sequestrate dalla Polizia
16/10/2025
Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta ...
cultura
Confesercenti Brindisi rinnova i vertici: eletti i nuovi presidenti di FISMO, AIGO e Impresa Donna
Nel corso della giornata di domenica 12 ottobre, al termine del convegno “Donne e Mare” si sono svolte ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce