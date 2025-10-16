Mesagne: potenziamento dell’Infopoint turistico grazie a un nuovo finanziamento regionale

Il Comune di Mesagne è tra gli enti beneficiari del finanziamento regionale previsto dall’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione per l’anno 2025 degli Info-point turistici appartenenti alla Rete Regionale (Linea di intervento 3.2 “Turismo e ospitalità”, Area tematica 3 “Competitività imprese”, Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche” - POC Puglia 2021-2027).

Grazie al progetto intitolato "La Bellezza dell’Arte e dei Luoghi", fino al prossimo 30 gennaio, il pubblico potrà usufruire di un potenziamento straordinario dei servizi e delle attività culturali.

Il Castello comunale, con annesso Museo e Sportello informativo, osserverà i seguenti orari di apertura:

Lunedì: dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Martedì e mercoledì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi: apertura prolungata e continuata dalle ore 09:00 alle ore 22:00.

In aggiunta agli orari prolungati, sarà offerto un programma straordinario di iniziative ed eventi culturali, tutti ad accesso gratuito, con la sola prenotazione obbligatoria all'Info-point turistico, chiamando il numero 0831-732285.

Si parte domenica prossima, 19 ottobre, con l’appuntamento “Torre Guaceto tra natura ed archeologia”, un’escursione alla scoperta della Riserva natura per un’occasione in cui la storia si integra con l’ambiente. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it.