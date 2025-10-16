Brindisi, "Armonie Intrecciate": al via la nuova stagione concertistica de “Le Voci dell’Arte” dal 18 ottobre presso l’ex Convento Santa Chiara

Il 18 ottobre 2025 riparte la programmazione concertistica dell’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” - APS di Brindisi con la stagione concertistica 2025/26.

La prima parte della Stagione “ARMONIE INTRECCIATE” consta di sei appuntamenti presentati nella magnifica cornice dell’ex Convento Santa Chiara di Brindisi, grazie alla gentile concessione degli spazi da parte dell’Associazione Yeahjasi di Brindisi, che, ancora una volta dimostra la sua disponibilità e sensibilità verso le Associazioni del territorio.

Ad esibirsi il giorno 18 ottobre, alle ore 20, sarà il Trio Ellipsis che prende il nome dall’Associazione stessa: fondata a Sassari esprime varie tipologie di ensemble con cui sperimenta la contemporanea presenza di musiche di autori “classici” ad autori contemporanei (verranno eseguiti anche dei brani di uno degli esecutori).

Il concerto, supportato dal Ministero della Cultura, costituisce una delle tappe del tour che il Trio, formato dall’oboista Alberto Cesaraccio, dal chitarrista Livio Grasso e dal violoncellista Fabio De Leonardis, sta portando in giro in questi giorni per la nostra regione.

Verrano eseguite musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, Roland Boutros, Raffaele Bellafronte, Alberto Cesaraccio, Roberto Di Marino, Angel Villoldo e Manuel Aroztegui.

La prima parte della Stagione concertistica “Armonie intrecciate” proseguirà con il concerto del pianista Gianluca Faragli (“Fantasia Romantica”, sabato 25 ottobre), il concerto del duo violino e pianoforte Antero Arena/Maria Assunta Munafò (“Tra ‘800 e ‘900, sabato 8 novembre), il concerto del Coro dell’Associazione Culturale “Makrygiannis” di Arta – Grecia (“Classici corali e musica greca moderna”, sabato 15 novembre); per proseguire con il duo clarinetto/clarinetto basso Raffaele e Nicola Bertolini (“Il clarinetto da Bach ai giorni nostri”, venerdì 28 novembre) e concludere la serie dei concerti autunnali con il trio Voces (“Intrecci sonori”, mercoledì 3 dicembre).

Armonie intrecciate è una delle componenti del progetto generale dell’Associazione (Emozioni in Puglia), che si propone di valorizzare gli aspetti peculiari della Regione Puglia proponendo sia giovani talenti quanto artisti di consolidata carriera con la proposizione di solisti e di ensemble in varie tipologie.

I concerti sono sostenuti prioritariamente dalle destinazioni del 5x1000.

Il concerto del 18 ottobre, trattandosi di concerto ospite e soggetto ministeriale ha un biglietto di ingresso di tre euro.

Tutti gli altri concerti saranno ad ingresso libero con contributo volontario.

Info al 329/6829822 – mail: levocidellarte@gmail.com