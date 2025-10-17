D’Attis: «Brindisi fulcro strategico per la ricostruzione di Gaza e l’aiuto all’Ucraina»

Grande attenzione del Governo per Brindisi e per la Puglia nel quadro del post conflitto in Medio Oriente e in Ucraina.

A sottolinearlo è Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale del partito, che in un’intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia richiama l’impegno del ministro degli Esteri Antonio Tajani nel potenziare la base logistica brindisina, già nodo centrale delle missioni umanitarie internazionali e oggi al centro dell’iniziativa “Food for Gaza”

«Il ministro Tajani, già in tempi non sospetti — quando proprio qui a Brindisi incontrò il segretario generale dell’Onu António Guterres — parlò della città come sede strategica per Gaza e per l’Ucraina. Brindisi, infatti, dispone delle infrastrutture adeguate anche sotto il profilo della logistica internazionale, grazie all’intero sistema portuale e aeroportuale pugliese».

«Il Governo, con il ministro Tajani, ha già dimostrato di voler investire in questa direzione. È recentissima la comunicazione del ministro al segretario generale dell’Onu con la quale assicura il sostegno dell’Esecutivo al potenziamento della base di Brindisi, che è una struttura di fondamentale importanza per le missioni umanitarie internazionali. Oltre agli aiuti che partono abitualmente da qui, è in corso un programma legato all’iniziativa Food for Gaza, che prevede l’invio di ingenti quantità di derrate alimentari. Nelle scorse ore si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione operativa per organizzare il più grande invio di aiuti umanitari verso Gaza dall’inizio della crisi. Brindisi è naturalmente candidata a diventare un punto di riferimento anche per la fase di ricostruzione, poiché dispone delle infrastrutture e delle capacità logistiche necessarie. Tutto il sistema Italia dovrà essere protagonista della ricostruzione di Gaza, ed è fondamentale farsi trovare pronti sul piano infrastrutturale e dei servizi. Il porto di Brindisi, che può contare su ampi spazi portuali e retroportuali, è al centro di importanti interventi con la realizzazione di nuove banchine finanziate dal Fondo complementare del PNRR. Il dossier sulla disponibilità di Brindisi e della Puglia è già all’attenzione del Governo. Nelle prossime settimane — conclude D’Attis — ci impegneremo a raccogliere tutte le risorse e le sinergie necessarie, chiedendo a ciascuno di operare al meglio nel proprio ambito di competenza. Come rappresentante del territorio, continuerò a fare tutto il possibile per valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio brindisino».