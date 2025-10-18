APS D’Arte presenta “Parole che uniscono”: laboratorio esperienziale di inclusione e condivisione a Mesagne

Ripartono con grande slancio le attività del Nodo Galattica Rete Giovani Puglia di Mesagne.

Sabato 25 ottobre, alle ore 17:00, presso il Lab Creation – Nodo Galattica (Mesagne), si terrà un evento unico e imperdibile: il laboratorio di lettura e inclusione sociale “PAROLE CHE UNISCONO”, organizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale APS D’ARTE.

L’associazione sceglie uno dei luoghi simbolo della cultura e della creatività mesagnese per dar vita a un’iniziativa volta a favorire l'inclusione e la partecipazione sociale. Il laboratorio è specificamente pensato per accogliere ragazzi e giovani (a partire dai 10/11 anni) di tutte le abilità, incuriosendoli verso forme alternative di comunicazione, lingue e linguaggi.

“PAROLE CHE UNISCONO” sarà un’esperienza di lettura e condivisione che si svolgerà in cerchio, in uno spazio tranquillo e accogliente, con la preziosa presenza di un’interprete di Lingua Italiana dei Segni (LIS).

L’incontro del 25 ottobre vedrà, al termine della lettura di un albo illustrato guidata da un’educatrice esperta, un primo approccio conoscitivo alla Lingua L.I.S., un’azione che si inserisce nell'ambito della promozione della partecipazione sociale e delle attività da effettuarsi nei Nodi Galattica - Rete Giovani Puglia. L’obiettivo è creare uno spazio di conoscenza, condivisione e crescita per i giovani del territorio.

L'ingresso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza interessata a vivere questa magnifica esperienza di incontro e condivisione.

È consigliata la prenotazione per assicurarsi il posto.

INFO E PRENOTAZIONI: 3467109334

COSA: Evento-laboratorio "PAROLE CHE UNISCONO"

DOVE: Lab Creation – Nodo Galattica Rete Giovani Puglia, Comune di Mesagne

QUANDO: Sabato 25 ottobre 2025 – ore 17:00

APS D’ARTE invita tutti a non farsi raccontare questa esperienza unica: un’occasione per crescere insieme, condividere pensieri, conoscere e includere.

Mesagne, 17 ottobre 2025

La direttrice dell’associazione “Music’Arte” Il presidente dell’associazione “Music’Arte”

Stefania Molfetta Dario Ziza