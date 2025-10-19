Attualità

Maggiore tutela per Torre Guaceto: firmata una nuova convenzione tra Comune di Carovigno, Consorzio di Gestione e Carabinieri Forestali

domenica 19 ottobre 2025

Una nuova e significativa convenzione rafforza la tutela della Riserva Naturale di Torre Guaceto. Il Comune di Carovigno, rappresentato dal sindaco, ha partecipato alla sottoscrizione dell’accordo tra il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri.

 

L’intesa prevede una presenza strutturale dei Carabinieri Forestali specializzati nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, che opereranno in modo continuativo sul territorio della riserva. A supporto delle attività di vigilanza sono previste anche pattuglie a cavallo del Reparto Carabinieri di Martina Franca, che si uniranno al lavoro già svolto dal Nucleo Forestale di Ostuni.

 

L’obiettivo della convenzione è rafforzare il presidio e la sorveglianza dell’area protetta, prevenire e contrastare gli illeciti ambientali, e promuovere attività di educazione ambientale rivolte alla cittadinanza e alle scuole del territorio.

 

Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso una gestione ancora più efficace e integrata della riserva, riconosciuta come uno dei patrimoni naturali più preziosi della Puglia. Torre Guaceto, con la sua biodiversità e i suoi ecosistemi unici, potrà così contare su una protezione ancora più solida e coordinata grazie al lavoro congiunto tra istituzioni e forze dell’ordine.

