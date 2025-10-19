Brindisi Calcio travolgente: 5-1 al Massafra e ritorno al successo

Brindisi FC rialza la testa con una prestazione maiuscola, imponendosi con un sonoro 5-1 in casa del Soccer Massafra nella 9ª giornata del campionato di Eccellenza Puglia.

Una vittoria netta, convincente e soprattutto utile a confermare le ambizioni dei biancazzurri, che tornano a respirare aria d’alta classifica dopo qualche passo falso delle ultime settimane.

La squadra di mister Danucci parte con il piede giusto e sblocca il match già al 5’ con Benvenga, abile a sfruttare un’incertezza della difesa locale.

Il raddoppio arriva al 22’ con Burzio, che pochi minuti più tardi (27’) firma anche la doppietta personale portando i brindisini sullo 0-3, un risultato che mette in discesa la gara già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia: il Brindisi controlla e riparte con efficacia, trovando il poker al 12’ grazie a Melillo, che chiude virtualmente la partita con un preciso destro dal limite.

Il Massafra accorcia le distanze al 32’ con un rigore trasformato da Maiorino, ma nel finale arriva anche la quinta rete ospite firmata da Langone (42’), che fissa il punteggio sul definitivo 1-5.

Con questa vittoria il Brindisi FC sale a quota 19 punti in classifica, confermando la qualità di una rosa costruita per tornare subito protagonista.

Il Massafra, invece, incassa un’altra sconfitta pesante e dovrà ritrovare compattezza in vista dei prossimi impegni per evitare di restare invischiato nella zona bassa della graduatoria.

Soddisfatto il tecnico brindisino nel dopogara:

> “Abbiamo dato la risposta che serviva. La squadra ha giocato con intensità, concretezza e voglia di vincere. Questo è lo spirito che vogliamo vedere ogni domenica.”