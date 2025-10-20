Brindisi, due stagioni per raccontare il presente: “Tutte le sere del mondo” e “Tutte le storie del mondo” tra teatro, memoria e poesia

BRINDISI, 20 ottobre 2025 – La città di Brindisi si prepara a vivere un nuovo anno all’insegna del teatro contemporaneo con due rassegne che promettono emozione, riflessione e partecipazione: “Tutte le sere del mondo – Una finestra sul contemporaneo”, la stagione di prosa 2025-2026, e “Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro”, la rassegna domenicale dedicata all’infanzia e alle nuove generazioni.

I due cartelloni sono stati presentati in conferenza stampa alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, di Sara Bevilacqua e Luigi D’Elia, che compongono il board artistico di “Tutte le storie del mondo”.

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory – Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e INTI Luigi D’Elia, con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura, e la collaborazione di Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco – Salesiani di Brindisi e Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

Una stagione serale tra impegno e poesia

La nuova stagione “Tutte le sere del mondo” prenderà il via il 23 ottobre al Teatro Don Bosco con “Solo quando lavoro sono felice” di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa (produzione Corte Ospitale – Rubiera): un racconto ironico e acuto sul fragile equilibrio tra vita e lavoro nella società contemporanea.

Il 6 novembre sarà la volta di “Non è stata la mano di Dio” del Teatro dei Cipis, scritto e interpretato da Corrado La Grasta con la regia di Giulia Petruzzella, spettacolo vincitore del Festival Le Voci dell’Anima 2025 e dedicato alla memoria di don Peppe Diana, simbolo dell’impegno civile contro la camorra.

Segue, il 20 novembre, “Fare un fuoco” di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, ispirato ai Racconti dello Yukon di Jack London: una riflessione poetica sulla natura e sulla resistenza umana, coprodotto da Teatri di Bari, Fondazione Sipario Toscana e INTI.

Il 27 novembre al Nuovo Teatro Verdi arriva “(H)Amleto”, una rilettura contemporanea del classico shakespeariano firmata Factory Compagnia Transadriatica, con la regia di Tonio De Nitto e Fabio Tinella, e un testo di Fabrizio Tana, autore con sindrome di Down: un linguaggio essenziale e potentissimo per indagare amore, perdita e identità.

Il 4 dicembre si torna al Don Bosco con “La stanza di Agnese”, scritto da Osvaldo Capraro e interpretato da Sara Bevilacqua per Meridiani Perduti Teatro, omaggio intenso alla memoria di Paolo Borsellino attraverso lo sguardo di sua moglie Agnese.

Il 20 dicembre, il Nuovo Teatro Verdi ospiterà “Ballata per la Kater i Rades”, produzione Factory Compagnia Transadriatica con Sara Bevilacqua, Riccardo Lanzarone e le musiche di Redi Hasa: una ballata poetica che rievoca il naufragio del 1997, simbolo di tutte le migrazioni.

Completano la stagione “Il dio del massacro” di Yasmina Reza, “La Ridiculosa”, e “Un altro giorno ancora – Sui passi di Renata Fonte” con Angela De Gaetano, in scena il 9 aprile, dedicato alla figura dell’assessora salentina assassinata nel 1984 per la sua battaglia civile.

Biglietti: intero €10, ridotto €8 (under 18 e over 65).

Info e prenotazioni: 338 7733796 – 349 4490606.

Le “Storie del mondo”: teatro per famiglie e nuove generazioni

Dal 16 novembre torna anche la rassegna “Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro”, giunta alla sua quarta edizione. Undici spettacoli tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco accompagneranno bambini e genitori fino alla primavera 2026.

La rassegna propone un teatro che non si limita a intrattenere, ma accende domande e consapevolezze, parla di identità, diversità, coraggio, memoria e desiderio. È un teatro che educa senza moralismi e che invita a riconoscere sé stessi nelle storie degli altri.

Tra i titoli in programma:

16 novembre – I brutti anatroccoli di Silvano Antonelli (Torino)

6 dicembre – Ballon Adventures del Collettivo Clown (Milano)

8 e 13 dicembre – Hamelin di Factory Compagnia Transadriatica, da Il Pifferaio Magico

11 gennaio – Cappuccetto Rosso di La Luna nel Letto ed Eleina D

25 gennaio – La fabbrica del tempo di Principio Attivo Teatro e La Luna nel Letto

8 febbraio – C’era una volta l’Africa di Bottega degli Apocrifi

22 febbraio – Vassilissa e la Babaracca di Kuziba Teatro

8 marzo – Piccolo Sushi di Factory Compagnia Transadriatica

15 marzo – Peter Pan della stessa compagnia

29 marzo – Rosaluna e i lupi di Progetto GG – Accademia Perduta (Ravenna)

12 aprile – Smile – Un sorriso e forse una lacrima di Factory Compagnia Transadriatica

Biglietto unico: €6 (adulti e bambini).

Info e prenotazioni: 338 7733796 – 349 4490606.

Due stagioni, un’unica visione: un teatro che parla al presente, accoglie la comunità e trasforma ogni serata – e ogni storia – in un piccolo frammento del mondo.