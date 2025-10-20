Teatro

Brindisi, due stagioni per raccontare il presente: “Tutte le sere del mondo” e “Tutte le storie del mondo” tra teatro, memoria e poesia

lunedì 20 ottobre 2025

BRINDISI, 20 ottobre 2025 – La città di Brindisi si prepara a vivere un nuovo anno all’insegna del teatro contemporaneo con due rassegne che promettono emozione, riflessione e partecipazione: “Tutte le sere del mondo – Una finestra sul contemporaneo”, la stagione di prosa 2025-2026, e “Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro”, la rassegna domenicale dedicata all’infanzia e alle nuove generazioni.

 

I due cartelloni sono stati presentati in conferenza stampa alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, di Sara Bevilacqua e Luigi D’Elia, che compongono il board artistico di “Tutte le storie del mondo”.

 

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory – Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e INTI Luigi D’Elia, con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura, e la collaborazione di Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco – Salesiani di Brindisi e Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

 

Una stagione serale tra impegno e poesia

 

La nuova stagione “Tutte le sere del mondo” prenderà il via il 23 ottobre al Teatro Don Bosco con “Solo quando lavoro sono felice” di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa (produzione Corte Ospitale – Rubiera): un racconto ironico e acuto sul fragile equilibrio tra vita e lavoro nella società contemporanea.

 

Il 6 novembre sarà la volta di “Non è stata la mano di Dio” del Teatro dei Cipis, scritto e interpretato da Corrado La Grasta con la regia di Giulia Petruzzella, spettacolo vincitore del Festival Le Voci dell’Anima 2025 e dedicato alla memoria di don Peppe Diana, simbolo dell’impegno civile contro la camorra.

 

Segue, il 20 novembre, “Fare un fuoco” di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, ispirato ai Racconti dello Yukon di Jack London: una riflessione poetica sulla natura e sulla resistenza umana, coprodotto da Teatri di Bari, Fondazione Sipario Toscana e INTI.

 

Il 27 novembre al Nuovo Teatro Verdi arriva “(H)Amleto”, una rilettura contemporanea del classico shakespeariano firmata Factory Compagnia Transadriatica, con la regia di Tonio De Nitto e Fabio Tinella, e un testo di Fabrizio Tana, autore con sindrome di Down: un linguaggio essenziale e potentissimo per indagare amore, perdita e identità.

 

Il 4 dicembre si torna al Don Bosco con “La stanza di Agnese”, scritto da Osvaldo Capraro e interpretato da Sara Bevilacqua per Meridiani Perduti Teatro, omaggio intenso alla memoria di Paolo Borsellino attraverso lo sguardo di sua moglie Agnese.

 

Il 20 dicembre, il Nuovo Teatro Verdi ospiterà “Ballata per la Kater i Rades”, produzione Factory Compagnia Transadriatica con Sara Bevilacqua, Riccardo Lanzarone e le musiche di Redi Hasa: una ballata poetica che rievoca il naufragio del 1997, simbolo di tutte le migrazioni.

 

Completano la stagione “Il dio del massacro” di Yasmina Reza, “La Ridiculosa”, e “Un altro giorno ancora – Sui passi di Renata Fonte” con Angela De Gaetano, in scena il 9 aprile, dedicato alla figura dell’assessora salentina assassinata nel 1984 per la sua battaglia civile.

 

Biglietti: intero €10, ridotto €8 (under 18 e over 65).

Info e prenotazioni: 338 7733796 – 349 4490606.

 

Le “Storie del mondo”: teatro per famiglie e nuove generazioni

 

Dal 16 novembre torna anche la rassegna “Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro”, giunta alla sua quarta edizione. Undici spettacoli tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco accompagneranno bambini e genitori fino alla primavera 2026.

 

La rassegna propone un teatro che non si limita a intrattenere, ma accende domande e consapevolezze, parla di identità, diversità, coraggio, memoria e desiderio. È un teatro che educa senza moralismi e che invita a riconoscere sé stessi nelle storie degli altri.

 

Tra i titoli in programma:

 

16 novembre – I brutti anatroccoli di Silvano Antonelli (Torino)

 

6 dicembre – Ballon Adventures del Collettivo Clown (Milano)

 

8 e 13 dicembre – Hamelin di Factory Compagnia Transadriatica, da Il Pifferaio Magico

 

11 gennaio – Cappuccetto Rosso di La Luna nel Letto ed Eleina D

 

25 gennaio – La fabbrica del tempo di Principio Attivo Teatro e La Luna nel Letto

 

8 febbraio – C’era una volta l’Africa di Bottega degli Apocrifi

 

22 febbraio – Vassilissa e la Babaracca di Kuziba Teatro

 

8 marzo – Piccolo Sushi di Factory Compagnia Transadriatica

 

15 marzo – Peter Pan della stessa compagnia

 

29 marzo – Rosaluna e i lupi di Progetto GG – Accademia Perduta (Ravenna)

 

12 aprile – Smile – Un sorriso e forse una lacrima di Factory Compagnia Transadriatica

 

 

Biglietto unico: €6 (adulti e bambini).

Info e prenotazioni: 338 7733796 – 349 4490606.

 

Due stagioni, un’unica visione: un teatro che parla al presente, accoglie la comunità e trasforma ogni serata – e ogni storia – in un piccolo frammento del mondo.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Prosegue il piano di revamping di EF Solare Italia: rinnovati 7 impianti in provincia di Brindisi per oltre 6,4 MWp
20/10/2025
In corso il rinnovo del parco inverter di sette impianti in provincia di Brindisi con inverter FIMER, per una potenza complessiva superiore a 6,4 ...
BrindisiSera
ADI Brindisi – San Bernardo, Amati: “Né proroga né gara ponte. Vietate dalla legge”
20/10/2025
ADI Brindisi – San Bernardo, Amati: “Né proroga né gara ponte. Vietate dalla legge. Se i conti tornano, internalizzazione ...
BrindisiSera
Aurora Volley Brindisi: esordio casalingo vincente contro la New Volley Torre
20/10/2025
Esordio casalingo vincente per l’Aurora Volley Brindisi, che nella seconda giornata del campionato di Serie C femminile supera per 3-0 la New ...
San Pancrazio Sal..
Ottobre Rosa 2025: la ASL Brindisi presente a San Pancrazio Salentino
20/10/2025
Sabato 18 ottobre, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la ASL Brindisi è stata presente in Piazza Umberto ...
BrindisiSera
Svolta storica per la Puglia: a Brindisi la prima 'Scuola Straniera' autorizzata dal Ministero
19/10/2025
BRINDISI - La Puglia compie un passo epocale e si proietta sulla scena educativa globale. Con un provvedimento senza precedenti, l’Ufficio ...
BrindisiSera
Brindisi, tre nuove fermate STP nel quartiere Casale per migliorare la sicurezza degli studenti
19/10/2025
STP Brindisi – Partono domani le modifiche per le linee extraurbane di trasporto-studenti Così come annunciato nei giorni scorsi ...
cultura
Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica": la quinta edizione dedicata al tema del Mistero
Torna il Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica", promosso dall’Amministrazione Comunale e ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce