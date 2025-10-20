Teatro

Morgana: la rassegna teatrale al femminile a San Michele Salentino da ottobre – dicembre 2025

lunedì 20 ottobre 2025

MORGANA – Voci che resistono: il teatro come atto di forza e libertà.

Tre monologhi, tre voci femminili, tre atti di resistenza che prendono forma sul palcoscenico.

Questo è MORGANA, la rassegna teatrale ideata da la100lab – bene confiscato alla criminalità organizzata – e realizzata in collaborazione con Teatro Mezzadì e il collettivo artistico FLUO, con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino.

 

Il progetto si è aggiudicato il bando regionale FUTURA – La Puglia per la Parità 2025, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia per sostenere le iniziative culturali che contrastano gli stereotipi di genere e promuovono una cultura paritaria e inclusiva.

MORGANA si è classificato primo nella provincia di Brindisi, a conferma della forza di una proposta che intreccia arte, impegno civile e partecipazione.

 

Attraverso la forma del monologo teatrale, tre artiste pugliesi – attrici, autrici e registe – restituiscono al teatro la sua funzione più autentica: specchio, catarsi, riscatto.

Le loro voci si incontrano in un percorso di desiderio, memoria, cura, ferite e rinascita, dando vita a storie che scuotono e generano consapevolezza, in un dialogo intimo e diretto con il pubblico.

 

 Il calendario degli spettacoli:

 

23 ottobre – Biscotti Bigusto, di e con Arianna Gambaccini

 

13 novembre – Sfiorata la tragedia. Ma ci è scappato il morto!, di e con Elisabetta Aloia

 

11 dicembre – Profumo miracoloso, di Arianna Gambaccini con Delia De Marco.

 

 

Tutti gli spettacoli si terranno a San Michele Salentino (BR).

Altri articoli
BrindisiSera
La Dinamo Basket Brindisi sconfitta a Ragusa: prima battuta d'arresto in campionato
20/10/2025
Prima sconfitta stagionale per la Dinamo Brindisi, che al PalaPadua di Ragusa si arrende 86-69 dopo una gara difficile e molto fisica. Una partita ...
BrindisiSera
Ottobre Rosa d'Impresa: grande successo per la Pittarosso Pink Parade di Confesercenti
20/10/2025
Nell’ambito delle iniziative inserite nel vasto programma “Ottobre Rosa d’Impresa”, organizzato da Impresa Donna ...
OstuniSera
Ostuni: al vaglio le proposte per il paesaggio della Piana degli Ulivi Monumentali fra tutela e valorizzazione
20/10/2025
Seminario di studi e proposte al Comune di Ostuni domani martedì 21 ottobre dalle 16.30 alle 19 Lavorare sul contrasto alla xylella e sulla ...
BrindisiSera
ARPAL Puglia: 86 opportunità di lavoro nel brindisino e il Camper del Lavoro torna nei comuni
20/10/2025
  BRINDISI – Prosegue l’impegno di ARPAL Puglia nel portare i servizi per l’impiego sempre più vicino ai cittadini. ...
OriaSera
Lavori dell’Acquedotto ad Oria: giovedì 23 ottobre sospensione idrica in alcune vie di Oria
20/10/2025
ORIA (BR) – Interventi di potenziamento in corso sulla rete idrica cittadina.  Acquedotto Pugliese (AQP) ha annunciato che giovedì ...
BrindisiSera
Pesante sconfitta all’esordio in serie A Silver per la Innotech Serra Fasano.
20/10/2025
Niente da fare per la Innotech Serra Fasano, sconfitta 45-25 dalla Pallamano Camerano nella prima giornata di andata del girone B del Campionato di ...
cultura
Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica": la quinta edizione dedicata al tema del Mistero
Torna il Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica", promosso dall’Amministrazione Comunale e ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce