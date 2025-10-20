Morgana: la rassegna teatrale al femminile a San Michele Salentino da ottobre – dicembre 2025

MORGANA – Voci che resistono: il teatro come atto di forza e libertà.

Tre monologhi, tre voci femminili, tre atti di resistenza che prendono forma sul palcoscenico.

Questo è MORGANA, la rassegna teatrale ideata da la100lab – bene confiscato alla criminalità organizzata – e realizzata in collaborazione con Teatro Mezzadì e il collettivo artistico FLUO, con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino.

Il progetto si è aggiudicato il bando regionale FUTURA – La Puglia per la Parità 2025, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia per sostenere le iniziative culturali che contrastano gli stereotipi di genere e promuovono una cultura paritaria e inclusiva.

MORGANA si è classificato primo nella provincia di Brindisi, a conferma della forza di una proposta che intreccia arte, impegno civile e partecipazione.

Attraverso la forma del monologo teatrale, tre artiste pugliesi – attrici, autrici e registe – restituiscono al teatro la sua funzione più autentica: specchio, catarsi, riscatto.

Le loro voci si incontrano in un percorso di desiderio, memoria, cura, ferite e rinascita, dando vita a storie che scuotono e generano consapevolezza, in un dialogo intimo e diretto con il pubblico.

Il calendario degli spettacoli:

23 ottobre – Biscotti Bigusto, di e con Arianna Gambaccini

13 novembre – Sfiorata la tragedia. Ma ci è scappato il morto!, di e con Elisabetta Aloia

11 dicembre – Profumo miracoloso, di Arianna Gambaccini con Delia De Marco.

Tutti gli spettacoli si terranno a San Michele Salentino (BR).