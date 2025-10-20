ARPAL Puglia: 86 opportunità di lavoro nel brindisino e il Camper del Lavoro torna nei comuni

BRINDISI – Prosegue l’impegno di ARPAL Puglia nel portare i servizi per l’impiego sempre più vicino ai cittadini. Dal 20 al 23 ottobre 2025, il Camper del Lavoro, lo sportello mobile dei Centri per l’Impiego, farà tappa a San Pancrazio Salentino, Villa Castelli, Erchie e San Pietro Vernotico, offrendo assistenza diretta a chi è in cerca di occupazione o intende avviare un percorso professionale.

L’iniziativa, promossa da ARPAL Puglia in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, mira a portare le politiche attive del lavoro nei territori più periferici, garantendo un contatto diretto tra operatori e cittadini. A bordo del Camper sarà possibile ricevere orientamento professionale, assistenza nella stesura o aggiornamento del curriculum, consulenza sulle offerte di lavoro e i percorsi formativi, oltre a informazioni sui servizi digitali e sugli incentivi per le imprese.

Il progetto si inserisce inoltre tra le azioni a contrasto del caporalato, promuovendo legalità, inclusione e occupazione regolare.

---

52 annunci e 86 figure ricercate nel nuovo report di ARPAL Puglia

Secondo il 41° report settimanale dell’Ambito territoriale di Brindisi, pubblicato sul portale regionale LavoroXTe Puglia e consultabile integralmente a questo link, risultano attualmente 52 annunci di lavoro attivi per un totale di 86 posizioni disponibili nei diversi settori economici della provincia.

Il turismo e la ristorazione guidano la classifica con 27 figure ricercate, seguiti dal commercio con 14 posti, dai servizi alla persona e dall’edilizia con otto opportunità ciascuno.

Seguono il settore assicurativo (5 posti), metalmeccanico e logistica (4 posti ciascuno), trasporti ed elettromeccanico (3 posti), artigianato e contabilità (2 posti).

Si registrano infine singole posizioni nei comparti tessile, alimentare, agricolo-zootecnico e amministrativo.

Due opportunità sono riservate alle categorie protette: una per disabili e una per iscritti art.18 della legge 68/99.

---

Formazione, mobilità e opportunità europee

ARPAL Puglia segnala anche numerose proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale in Europa. Sempre attiva inoltre la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, con programmi legati a Garanzia Giovani e NEET.

Le candidature possono essere inviate direttamente online tramite SPID sul portale ufficiale LavoroXTe Puglia, dove gli annunci vengono aggiornati quotidianamente.

---

Come restare aggiornati.

Per non perdere le ultime opportunità di lavoro e gli eventi di orientamento, è possibile seguire la pagina Facebook “Centri Impiego Brindisi e provincia”, il portale SINTESI Brindisi e i profili Google dei tre Centri per l’Impiego: Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio (15:00–16:30) e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Per informazioni e assistenza:

CPI Brindisi – ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it | 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana – ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it | 0831 1568035

CPI Ostuni – ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it | 0831 1568001

Ulteriori dati e approfondimenti sull’Agenzia sono disponibili su

l sito ufficiale www.arpal.regione.puglia.it.