Attualità

TRANSITI – Esercizi di semantica territoriale: presentazione della residenza artistica tra Ceglie Messapica e Mesagne”

lunedì 20 ottobre 2025

Sarà presentata giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 11:30, presso lo spazio di Retroscena in via Beato Angelico, la residenza artistica "TRANSITI – Esercizi di semantica territoriale", un progetto dell’APS Zero al Cubo, partenariato dai comuni di Ceglie Messapica e Mesagne, dall'associazione Casarmonica, nell'ambito dei Nodi Galattica, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Lecce e Foggia e con il contributo della Regione Puglia.

 

La call, aperta fino al 10 novembre, selezionerà cinque artisti under 35 per una residenza che si svolgerà nei comuni pugliesi di Ceglie Messapica e Mesagne dal 17 novembre al 20 dicembre 2025. Il programma prevede un ricco calendario di laboratori, incontri e momenti di confronto, coinvolgendo i giovani artisti in attività di ricerca, esplorazione del territorio, produzione collettiva e restituzione pubblica. Un percorso che unisce formazione, pratica artistica e dialogo con le comunità, tra i Nodi Galattica di Ceglie Messapica e Mesagne.

 

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

 

Il Sindaco Angelo Palmisano

 

Cosimo Bellanova, Assessore alla Cultura Comune di Ceglie Messapica

 

Stefania Palana, responsabile Servizi Sociali e Politiche Giovanili comune Mesagne

 

Nicola Ciracì, presidente Accademia delle Belle Arti di Lecce

 

Laura Perrone, curatrice e ricercatrice (APS Zero al Cubo)

 

Luca Coclite, artista pugliese (APS Zero al Cubo)

 

Mirko Lodedo, associazione Casarmonica per Galattica

