La Puglia a secco, è emergenza senza precedenti: scorte d’acqua fino a gennaio, in arrivo nuove riduzioni di pressione

Sorgenti in calo del 28%, invasi quasi vuoti. A rischio turnazioni nell’erogazione

La Puglia entra ufficialmente in stato di crisi idrica. Da lunedì 20 ottobre, Acquedotto Pugliese (AQP) ha avviato una nuova riduzione della pressione su tutta la rete regionale, una misura drastica ma inevitabile per fronteggiare l’emergenza che da mesi affligge il sistema idrico.

A Brindisi, come in molti altri comuni pugliesi, il provvedimento è già operativo. L’acqua continua a scorrere dai rubinetti, ma con una portata ridotta, soprattutto nelle ore di punta e ai piani alti degli edifici. È un segnale d’allarme concreto: le riserve idriche della regione non bastano più a garantire il fabbisogno oltre gennaio 2026.

Sorgenti in sofferenza, invasi al collasso

Secondo i dati diffusi da AQP, la disponibilità d’acqua proveniente dalle sorgenti naturali è oggi inferiore del 28% rispetto alla media dell’ultimo decennio. Ancora più grave è la situazione degli invasi, i bacini artificiali che rappresentano la principale riserva idrica della Puglia: le scorte sono crollate del 61%.

La combinazione di temperature sopra la media e precipitazioni scarse ha ridotto drasticamente la capacità di ricarica naturale delle falde. Gli invasi del Fortore, del Sinni e dell’Ofanto, che alimentano il sistema regionale, si avvicinano a livelli di guardia. E i modelli climatici, avvertono i tecnici, non lasciano spazio all’ottimismo: nei prossimi mesi non sono previste piogge significative.

“Serve responsabilità: ogni litro conta”

Il Comune di Brindisi, in linea con le indicazioni di AQP, ha invitato la cittadinanza a limitare gli sprechi e ridurre i consumi non essenziali, come l’irrigazione di giardini o il lavaggio di veicoli.

La raccomandazione è anche quella di dotarsi di autoclavi con serbatoio di accumulo, per garantire continuità d’acqua nelle ore di minore pressione.

«Serve senso di responsabilità collettivo», ha dichiarato il presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia. «La siccità che stiamo vivendo è la più grave degli ultimi vent’anni. Ogni litro risparmiato oggi può evitare domani misure ancora più drastiche, come le turnazioni nell’erogazione».

Una crisi lunga anni

Non è la prima volta che la Puglia affronta carenze idriche, ma l’attuale crisi ha caratteristiche nuove: la persistenza della siccità e la fragilità del sistema infrastrutturale.

Già nel 2024 AQP aveva iniziato un piano di contenimento dei consumi e di efficientamento delle reti. Gli interventi hanno permesso di recuperare oltre 100 milioni di metri cubi d’acqua all’anno rispetto a un decennio fa, ma non basta. Le perdite lungo le condotte restano significative e in alcune aree rurali superano ancora il 40%.

L’acqua potabile pugliese arriva da lontano: in gran parte dai fiumi lucani (Agri, Sinni) e dalle sorgenti campane dell’Irpinia. Quando quelle sorgenti si riducono, l’intero sistema regionale entra in difficoltà.

Agricoltura e industria in allarme

A soffrire non sono solo le famiglie. L’emergenza idrica sta mettendo in ginocchio anche l’agricoltura, già provata da mesi di siccità e costretta a ridurre le superfici irrigate.

Le organizzazioni di categoria, da Coldiretti a Confagricoltura, denunciano «perdite di raccolto fino al 40% in alcune zone del Tavoliere e del Salento».

L’acqua dei bacini, destinata in gran parte a usi agricoli, oggi viene contingentata per salvaguardare quella potabile, creando un effetto domino su tutta l’economia rurale.

L’industria non è da meno: alcune aziende del settore alimentare e manifatturiero lamentano cali di pressione che rallentano i processi produttivi. In prospettiva, si teme che una eventuale turnazione idrica possa bloccare interi comparti.

Piani straordinari e nuove infrastrutture

Per contenere l’emergenza, AQP ha avviato una serie di progetti strutturali e di innovazione tecnologica.

Tra questi:

la digitalizzazione della rete per individuare e ridurre le perdite;

il riuso delle acque reflue depurate per l’irrigazione agricola, già attivo in 76 impianti della regione;

la progettazione di un impianto di dissalazione a Taranto, che potrebbe diventare operativo nei prossimi anni;

il piano di risanamento delle condotte (oltre 1.300 km in rifacimento) finanziato con fondi PNRR e regionali.

La Regione Puglia, attraverso l’Autorità Idrica Pugliese, coordina le strategie con il Ministero dell’Ambiente e la Protezione Civile, nel tentativo di evitare che la crisi si trasformi in emergenza strutturale.

Un futuro che dipende dal clima

Se non arriveranno piogge consistenti entro l’inverno, la Puglia rischia di vivere mesi difficili. Le riserve, spiegano gli esperti, potrebbero esaurirsi entro fine gennaio 2026, costringendo AQP a introdurre turnazioni temporanee per garantire almeno l’erogazione minima.

La speranza, oggi, è riposta nella responsabilità collettiva. Ridurre gli sprechi domestici, installare sistemi di accumulo, segnalare perdite: piccoli gesti che possono fare la differenza.

Perché la crisi idrica pugliese non è un fenomeno passeggero, ma un campanello d’allarme che ci ricorda quanto l’acqua — un tempo data per scontata — sia ormai una risorsa fragile, da custodire goccia dopo goccia.