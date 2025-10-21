Cronaca

Francavilla Fontana, 70enne arrestata: trovati in casa 35 chili di hashish, cocaina e una pistola con matricola abrasa

martedì 21 ottobre 2025

Maxi operazione dei Carabinieri a Francavilla Fontana, dove una donna di 70 anni è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina.

 L’intervento è avvenuto nella mattinata del 18 ottobre 2025, al termine di un’accurata attività investigativa condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno (BA).

La perquisizione domiciliare e personale ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di droga e di un’arma clandestina. Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 35 chilogrammi di hashish suddivisi in 351 panetti da 100 grammi ciascuno, 120 grammi di cocaina, una pistola Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa, 13 proiettili dello stesso calibro, oltre a materiale per il confezionamento, 9 microtelefoni, 5 smartphone, 2 jammer, 2 rilevatori di frequenza, 4 pistole a salve e 43 cartucce a salve.

Lo stupefacente era nascosto in un vano segreto, accessibile solo dopo la rimozione di parte del mobilio della cucina. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza di reato e tradotta presso la Casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Oltre all’arresto per droga e armi, la 70enne è stata denunciata anche per ricettazione della pistola e detenzione abusiva di munizioni.

Si precisa che l’indagata non è da considerarsi colpevole fino al definitivo accertamento della sua responsabilità penale con sentenza irrevocabile.

Altri articoli
FasanoSera
Ottimo risultato per l’iniziativa di raccolta fondi promossa dal Lions Club Fasano
21/10/2025
FASANO - Anche la seconda edizione del torneo di burraco a scopo benefico ha avuto un ottimo successo con numerosi partecipanti che si sono sfidati ...
OstuniSera
Ostuni, tornano i laboratori teatrali del Teatro Folletti e Folli: arte, crescita e inclusione alla Casa della Musica
21/10/2025
Ripartono i laboratori teatrali targati Teatro Folletti e Folli, in collaborazione con l’associazione La Radice dei Viandanti e con il dottor ...
BrindisiSera
Fine mandato del Presidente Matarrelli: “Una Provincia viva, concreta, che guarda al futuro con fiducia e orgoglio”
21/10/2025
Tre anni intensi, complessi, ma profondamente umani”. Così il Presidente Toni Matarrelli ha aperto la sua relazione di fine mandato alla ...
BrindisiSera
Brindisi, aperte le iscrizioni all’Albo degli scrutatori: domande entro il 30 novembre
21/10/2025
  Il Comune di Brindisi ha aperto i termini per la formazione dell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di ...
Ambiente
La Puglia a secco, è emergenza senza precedenti: scorte d’acqua fino a gennaio, in arrivo nuove riduzioni di pressione
21/10/2025
Sorgenti in calo del 28%, invasi quasi vuoti. A rischio turnazioni nell’erogazione La Puglia entra ufficialmente in stato di crisi idrica. Da ...
FasanoSera
Ventrella nominato Vice Presidente della Provincia: le congratulazioni del Circolo PD di Fasano
21/10/2025
Il Partito Democratico di Fasano esprime le più vive congratulazioni al Consigliere Provinciale Giuseppe Ventrella per la prestigiosa nomina a ...
cultura
Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica": la quinta edizione dedicata al tema del Mistero
Torna il Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica", promosso dall’Amministrazione Comunale e ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce