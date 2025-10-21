Francavilla Fontana, 70enne arrestata: trovati in casa 35 chili di hashish, cocaina e una pistola con matricola abrasa

Maxi operazione dei Carabinieri a Francavilla Fontana, dove una donna di 70 anni è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina.

L’intervento è avvenuto nella mattinata del 18 ottobre 2025, al termine di un’accurata attività investigativa condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno (BA).

La perquisizione domiciliare e personale ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di droga e di un’arma clandestina. Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 35 chilogrammi di hashish suddivisi in 351 panetti da 100 grammi ciascuno, 120 grammi di cocaina, una pistola Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa, 13 proiettili dello stesso calibro, oltre a materiale per il confezionamento, 9 microtelefoni, 5 smartphone, 2 jammer, 2 rilevatori di frequenza, 4 pistole a salve e 43 cartucce a salve.

Lo stupefacente era nascosto in un vano segreto, accessibile solo dopo la rimozione di parte del mobilio della cucina. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza di reato e tradotta presso la Casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Oltre all’arresto per droga e armi, la 70enne è stata denunciata anche per ricettazione della pistola e detenzione abusiva di munizioni.

Si precisa che l’indagata non è da considerarsi colpevole fino al definitivo accertamento della sua responsabilità penale con sentenza irrevocabile.