Funzione Pubblica CGIL Brindisi: stato di agitazione del personale SANITASERVICE ASL BRINDISI

martedì 21 ottobre 2025

La F.P.-C.G.I.L. Brindisi proclama lo stato di agitazione del personale di Sanitaservice ASL Brindisi alla luce della mancanza di risposte su tutti i servizi ed in particolare sulle tematiche riguardanti:

- la situazione insostenibile del personale CUP e del servizio in generale tra aggressioni continue da parte dell’utenza e carichi di lavoro insostenibili, a causa di molti lavoratori ancora con contratti part-time, nonostante una massiccia erogazione di ore di straordinario, in violazione di quanto stabilito dal D. G. R. 523 del 22.4.2024 della Regione Puglia;

- la notizia che avverranno nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato senza prima attuare il completamento orario di lavoratrici e lavoratori part-time;

- Servizio 118 dove ai dipendenti non è garantito il monte ore mensile, con molti lavoratori che risultano a debito orario a fine mese. La soluzione che si intende adottare, concordata con il Direttore del SET 118, risulta discriminatoria, poiché i dipendenti delle postazioni in cui dovrebbe esserci il medico (ma in realtà non c’è per carenza di personale) non possono completare il loro orario ordinario sulla propria postazione ma sono costretti a spostarsi in altre sedi, con conseguenti disagi organizzativi e personali. Si rileva inoltre la violazione dell’art. 6 del CCNL AIOP ARIS personale non medico, poiché l’azienda non ha coinvolto le parti sociali in merito al bando per l’individuazione dei coordinatori 118. Infine, si segnala la difficoltà per i dipendenti a richiedere ferie e permessi anche in situazioni urgenti, per carenze organizzative e rigidità nella gestione del personale;

- le innumerevoli difficoltà di gestione dei vari servizi di ausiliarato e logistica, con oltre 100 unità ancora inquadrate con contratto part-time, nei vari plessi nonostante una massiccia erogazione di ore di straordinario, in violazione di quanto stabilito dal D. G. R. 523 del 22.4.2024 della Regione Puglia.

A tali problematiche, esposte più volte, il comportamento dell’Amministratore unico Sanitaservice Francesco Zingarello Pasanisi è stato sempre evasivo, senza tener conto dei corretti rapporti sindacali da tenere nella pubblica amministrazione, fino all’ultima occasione in cui nel corso del tavolo di confronto del 9.10.2025 richiesto da FP CGIL Brindisi l’amministratore Unico oltre a non aver consegnato i dati del personale andato in quiescenza richiesti con nota della scrivente O. S. del 19.9.2025, utili a quantificare in monte ore risultante, ha deciso di sottrarsi alla discussione e, con atteggiamento irrispettoso, abbandonando la riunione.

Si richiede pertanto a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, a norma della legge n. 146/1990 e delle norme contrattuali di comparto in materia, la convocazione delle parti per esperire la procedura di raffreddamento conflitti

Si coglie l’occasione per esprimere vive cordialità.

 

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi

 

