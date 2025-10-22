Aeroporto del Salento, cancellato il volo ITA Airways per Roma delle 11.15: cresce la tensione politica per la gestione dello scalo brindisino

Brindisi, 21 ottobre 2025 – Dalla prossima settimana il volo ITA Airways Brindisi–Roma Fiumicino delle 11.15 non sarà più operativo. La conferma è arrivata da Aeroporti di Puglia, che ha precisato come la decisione dipenda esclusivamente dalla compagnia di bandiera, spiegando che «le motivazioni andrebbero chieste a ITA». La soppressione, comparsa senza comunicazioni ufficiali e scoperta dai viaggiatori sul portale della compagnia, ha suscitato forte malcontento tra gli utenti abituali, poiché si trattava di uno dei collegamenti più frequentati e funzionali per chi viaggia in giornata verso la capitale.

La cancellazione del volo, inserito fino a poche settimane fa nella programmazione invernale dello scalo brindisino, rappresenta un ulteriore ridimensionamento dell’Aeroporto del Salento, che già da tempo registra una riduzione dei collegamenti nazionali, soprattutto con Roma e Milano. Aeroporti di Puglia ha chiarito che gli slot restano disponibili e che non esistono ostacoli tecnici o logistici, sottolineando di aver fatto tutto il possibile per mantenere l’operatività del collegamento.

La notizia ha immediatamente innescato un acceso dibattito politico. Fratelli d’Italia Brindisi ha denunciato una penalizzazione del territorio, accusando Regione Puglia e Aeroporti di Puglia di non difendere a sufficienza lo scalo brindisino, mentre il Partito Democratico ha ribaltato le responsabilità attribuendo la decisione a ITA Airways, controllata dallo Stato e ora parte del gruppo Lufthansa, guidata dal nuovo presidente Sandro Pappalardo, esponente di FdI. Confindustria Brindisi ha espresso preoccupazione per le ricadute economiche e ha proposto di valutare la nascita di una compagnia aerea pugliese capace di garantire continuità territoriale e collegamenti costanti con i principali hub nazionali.

Il collegamento con Roma Fiumicino rivestiva un ruolo strategico per l’utenza business e per i passeggeri in transito verso i voli internazionali. La sua cancellazione rischia di costringere molti viaggiatori a spostarsi verso Bari, con inevitabili disagi e un impatto negativo sulla competitività dello scalo brindisino. L’Aeroporto del Salento, che nel 2024 ha superato i tre milioni di passeggeri, si trova ora in una posizione delicata: la dipendenza dalle decisioni delle compagnie e l’assenza di una pianificazione nazionale dei collegamenti minacciano il ruolo di infrastruttura strategica per tutto il territorio salentino.

Le istituzioni locali, insieme a sindacati e associazioni di categoria, hanno chiesto un incontro urgente con ITA Airways e Aeroporti di Puglia per valutare il ripristino del volo o l’attivazione di una tratta alternativa. La vicenda, al di là del singolo collegamento, riaccende il dibattito sul diritto alla mobilità e sulla necessità di una politica dei trasporti che garantisca pari opportunità di accesso al Paese, anche per il Sud e per realtà fondamentali come l’Aeroporto del Salento.