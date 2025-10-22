Cultura

Mesagne, “Libertas, fragranza degli impressionisti” è l’essenza che caratterizza la Grande Mostra

mercoledì 22 ottobre 2025

MESAGNE - Un’esperienza sensoriale, la più completa che possa immaginarsi per una Grande Mostra che sollecita innanzi tutto la vista, ma che elabora emozioni, sollecitata anche da suoni e fragranze olfattive particolari. La Grande mostra “Negli anni dell’impressionismo, da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà”, evento allestito nel castello normanno svevo di Mesagne (Brindisi), curato dalla prof. Isabella Valente, docente nell’Università di Napoli Federico II, ed organizzato da Micexperience Rete di Imprese, assieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne e, in ottemperanza al protocollo d’Intesa “Puglia Walking Art”, prodotto da Reinassance srl, ora stupisce con un’altra “unicità”: i visitatori lungo il percorso espositivo sono affiancarti da una fragranza che racchiude nelle sue note l’essenza del movimento impressionistico con i suoi paesaggi e riferimenti ad elementi di natura. 

“I pittori impressionisti come Monet, Renoir e Degas vivevano immersi in un mondo sensoriale: la luce, il colore, il profumo dei giardini e dei salotti parigini. Le donne ritratte spesso indossavano profumi floreali, simbolo di grazia e modernità”, hanno spiegato gli studiosi di quel periodo e gli storici dell’arte hanno ancor più evidenziato nella ninfea così cara a Monet, come il fiore acquatico elegante e simbolico, mostri “un profumo molto delicato e sottile, con il suo aroma quasi impercettibile in natura, ma spesso interpretato e amplificato nella profumeria artistica”.

Da questo studio filologico - unito alla constatazione che sono di quel periodo “Jicky” (1889) di Guerlain: considerato il primo profumo “moderno”, unisce note aromatiche, vaniglia e lavanda, e ancora “Fougère Royale” (1882) di Houbigant: il primo profumo a usare la cumarina, dando origine alla famiglia “fougère” e la immarcescibile “Eau de Cologne”: ancora molto diffusa, soprattutto tra gli uomini, per la sua freschezza - ecco che Olfactys, azienda di marketing olfattivo con sede in Carovigno, su incarico della direzione della mostra ha creato “LIBERTAS, fragranza degli impressionisti”, “che già nel nome e nelle note – spiegano i creatori - esprime di fatto un senso di leggerezza, spontaneità, libertà creatrice”.

“Il primo obbiettivo del progetto olfattivo è consistito quindi nell’individuazione di una fragranza che contemplasse nella sua piramide note floreali e fruttate, ad immagine delle campagne fiorite e colorate tipiche degli impressionisti così come di note acquose, aromatiche e verdeggianti ad immagine, tra tutte, delle Ninfee di Monet opera che fa da apripista della mostra”, spiegano ancora i creatori di “LIBERTAS”, aggiungendo che “la sua piramide olfattiva è data da sentori di fiori bianchi d’acqua uniti a note eteree di rosa miste a note verdi di bambù arrotondate poi nel finale dalla presenza aromatica di legni flottanti”.

“Il pubblico viene piacevolmente sorpreso già dalla prima sala attraverso un diffusore professionale che micronizza a freddo la fragranza per una restituzione efficace ed ottimizzata della stessa”, spiega il project manager della mostra mesagnese, Gian Luca Zurlo, mentre l’ideatore di Puglia Walking Art e presidente di Micexperience, Pierangelo Argentieri osserva: “L’obiettivo è quello di garantire ad ogni visitatore la possibilità di continuare il viaggio anche oltre il perimetro della mostra. Abbiamo pensato ad accessori profumati, home fragranze, messi a disposizione di chi volesse portate con sé la memoria olfattiva della visita. Abbiamo immaginato la soddisfazione di un visitatore che, tornato a casa, ad esempio sfoglia il catalogo, i saggi e continua a restare immerso nel clima di un periodo eccezionale, perché sotto diversi aspetti noi oggi siamo frutti maturi di quel periodo così interessante”.

L’autunno, intanto ha determinato la modifica agli orari di apertura della Grande Mostra, che attualmente osserva i seguenti orari: lunedì 16.00 – 20.00; dal martedì a domenica 9 – 13/ 16 – 20. 

 

 

 

Altri articoli
CarovignoSera
Duplice omicidio di Serranova, l'87enne Cosimo Calò condannato a 27 anni: uccise fratello e cognata
22/10/2025
È arrivata la condanna per Cosimo Calò, 87 anni, riconosciuto colpevole del duplice omicidio del fratello Antonio e della cognata ...
Mesagne
Mesagne, 12enne aggredito nella villa comunale: quattro minori denunciati
22/10/2025
Venerdì sera, nella villa comunale di Mesagne, un dodicenne è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Il ragazzo, già ...
BrindisiSera
Aeroporto del Salento, cancellato il volo ITA Airways per Roma delle 11.15: cresce la tensione politica per la gestione dello scalo brindisino
22/10/2025
Brindisi, 21 ottobre 2025 – Dalla prossima settimana il volo ITA Airways Brindisi–Roma Fiumicino delle 11.15 non sarà più ...
BrindisiSera
Il Liceo Classico “B. Marzolla” inaugura un anno di celebrazioni: 120 anni dall’intitolazione e 160 dalla nascita del Liceo Classico Statale a Brindisi
21/10/2025
  Un anno scolastico speciale per il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, che si apre nel segno della memoria e della ...
BrindisiSera
Funzione Pubblica CGIL Brindisi: stato di agitazione del personale SANITASERVICE ASL BRINDISI
21/10/2025
La F.P.-C.G.I.L. Brindisi proclama lo stato di agitazione del personale di Sanitaservice ASL Brindisi alla luce della mancanza di risposte su tutti i ...
BrindisiSera
Euroapi Brindisi, oltre il 90% di adesione allo sciopero: il Prefetto convoca le parti
21/10/2025
Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Antonio Fratini   Questa mattina un partecipato Sit-in di lavoratrici e lavoratori di Euroapi in ...
cultura
Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica": la quinta edizione dedicata al tema del Mistero
Torna il Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica", promosso dall’Amministrazione Comunale e ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce